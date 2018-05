Vincitore The Voice of Italy 2018 Chi ha vinto? Maryam Tancredi regina dell' edizione 15

Annunciato il Vincitore di The Voice of Italy - trionfa il bel canto in una finale ordinaria : Il vincitore di The Voice of Italy è stato finalmente Annunciato. Si tratta di Maryam Tancredi, che ha partecipato all'ultima edizione del programma nella squadra di Al Bano. La giovane artista ha esordito nell'opening dedicato ad Avicii insieme ai suoi colleghi, con i quali ha condotto il numero di apertura della finale di The Voice of Italy guidata da Costantino Della Gherardesca. La sua voce aveva impressionato fin dalle Blind ...

The Voice 2018 : chi è il Vincitore - classifica finale e riassunto : THE Voice 2018 vincitore riassunto finale. Ci siamo, dopo 7 puntate registrate, giovedì 10 maggio si chiude la quinta edizione di The Voice of Italy. Ecco il riassunto e tutto quello che è successo durante la finale compreso chi è il vincitore. Attenzione: articolo in aggiornamento. SCOPRI I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI The Voice 2018 vincitore: chi ha vinto? Dopo le Blind Auditions, i Knock Out e la Battle di giovedì scorso, ...

The Voice 2018 : stasera la finale. Chi sarà il Vincitore? : The Voice 2018, coach e finalisti La voce più talentuosa d’Italia, stasera, avrà un nome. E un volto. Scelti tra quelli dei quattro finalisti che si contenderanno il primo posto a The Voice of Italy 2018. Dalle 21.20, in diretta su Rai2 e Radio2, nel rinnovato studio 2000 di via Mecenate a Milano, inizierà lo show conclusivo del talent condotto da Costantino Della Gherardesca, che – al termine di progressive eliminazioni – ...

