Vincitore The Voice of Italy 2018 Chi ha vinto? Maryam Catania | Ora torno a casa a

Betta Lemme canta Felicità alla finale di The Voice con Al Bano nonno e Vincitore con Maryam (video) : Betta Lemme canta Felicità alla finale di The Voice in una delle edizioni più piatte di sempre. A trionfare è il team di Al Bano, outsider del genere, che abbiamo appena scoperto essere diventato nonno. L'artista internazionale, una delle poche ospiti della finale del programma, ha dichiarato che il suo brano italiano preferito è sicuramente Felicità. Carrisi non poteva quindi rifiutarsi di salire sul palco sul palco per cantare con lei, ...

Vincitore The VOICE OF ITALY 2018/ Chi ha vinto? La napoletana Maryam Tancredi - Al Bano al femminile : VINCITORE The VOICE of ITALY 2018: Maryam Tancredi è la più votata di questa edizione davanti a Beatrice Pezzini. La soddisfazione del suo coach Al Bano. I pronostici della vigilia sono stati rispettati a The VOICE of ITALY 2018: Maryam Tancredi ha conquistato la vittoria nel talent show di Rai 2, davanti alla seconda classificata Beatrice Pezzini. La giovane napoletana, del team Al Bano, ha dimostrato fin dalla sua prima esibizione alle ...

The Voice of Italy 2018 - eliminati e Vincitore/ Pagelle finale : Maryam Tancredi show : The Voice of Italy 2018, Pagelle della finale: Maryam Tancredi è la vincitrice, al secondo posto Beatrice Pezzini, dietro di loro Andrea Butturini e infine Asia Sagripanti. Maryam Tancredi letteralmente stupefacente, voto 10. La ragazza del team Al Bano è la vincitrice di The Voice of Italy 2018, dimostrando di essere un talento naturale. J-Ax sottolinea che ha un ''autobus Atac nella gola incastrato". Sicuramente ha una grandissima ...

