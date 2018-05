Video ufficiale di Potrebbe essere Dio di Renato Zero | instant gratification da Zerovskij

J-Ax e Fedez - “Italiana”/ Esce il Video ufficiale del tormentone dell’estate - Guè Pequeno : “Non sono cool!” : J-Ax e Fedez, “Italiana”, Esce oggi il video ufficiale: il tormentone dell’estate 2018 è già servito prima dell’addio con il concerto del primo giugno a San Siro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:12:00 GMT)

J-Ax e Fedez - “Italiana”/ Esce il Video ufficiale : il tormentone dell’estate 2018 prima dell’addio a San Siro : J-Ax e Fedez, “Italiana”, Esce oggi il video ufficiale: il tormentone dell’estate 2018 è già servito prima dell’addio con il concerto del primo giugno a San Siro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 17:18:00 GMT)

J-Ax & Fedez : è uscito il Video ufficiale di “Italiana” : Tormentone estivo is in the air The post J-Ax & Fedez: è uscito il video ufficiale di “Italiana” appeared first on News Mtv Italia.

Fedez e J-Ax - la loro estate “Italiana” nel Video ufficiale : Indietro 7 maggio 2018 2018-05-07T14:24:54+00:00 ROMA – Costumi da bagno per niente sobri, pasta, pizza e vecchi numeri di Cioè. È l’estate “Italiana” di Fedez e J-Ax nel video ufficiale del loro ultimo singolo. Il video, uscito puntuale alle 14 del 7 maggio come annunciato da Fedez sui social, è stato girato a Palm Springs sotto […]

Io mi sento Gargano - 40 bambini nel Videoclip ufficiale : ... si identifica come un vero e proprio omaggio al Gargano, per valorizzarne non soltanto le bellezze a livello paesaggistico, apprezzate e note in tutto il mondo, ma anche coloro che restano nella ...

NoiPA Forze Armate - è ufficiale : in arrivo gli arretrati e gli aumenti Video : Da mesi le Forze Armate aspettano di ricevere l'assegno con gli arretrati per il 2016 e il 2017, nonché le prime mensilita' del 2018. Dopo diversi rinvii, finalmente dopo una lunga attesa e molta pazienza, come accadra' per [Video]i dipendenti statali del reparto scuola, anche per il reparto di Difesa, Sicurezza e Forze Armate arriveranno gli arretrati e gli aumenti. La notizia è stato comunicata da NoiPA in modo ufficiale sul proprio sito ...

Primo Video sul Samsung Galaxy S7 con aggiornamento Oreo ufficiale : ecco l’anteprima : Il mese di maggio è partito con il botto per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un Galaxy S7 Edge in circa due anni di vendite, considerando il fatto che sono arrivate le prime segnalazioni in giro per il mondo da parte di coloro che hanno già avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. In attesa di riscontri anche dall'Italia, dopo le informazioni preliminari che abbiamo condiviso ...

NoiPA statali - è ufficiale : arretrati e aumenti in arrivo Video : Finalmente dopo una lunga attesa arrivano gli #arretrati e gli aumenti per i dipendenti #statali. La notizia è ufficiale e arriva dal sito istituzionale del portale NoiPA. Dopo la revisione del contratto inerente al reparto scuola da parte della Corte dei Conti, la firma definitiva è arrivata il 19 aprile 2018 dando via libera, quindi, al pagamento degli arretrati e degli aumenti per tutti i docenti statali e per il personale ATA. NoiPA, in ...

LG G7 ufficiale : il più completo top di gamma 2018? - foto e Video - : Lo schermo può inoltre essere impostato manualmente in una di 5 modalità diverse , per adattarne meglio la tonalità dello stesso ai gusti dell'utente: Eco, Cinema, Sport, Game, ed Expert. C'è poi la ...

Serie C horror : ufficiale - 28 punti di penalizzazione sconvolgono la classifica Video : Altro shock in #Serie C. È arrivata poco fa l'ufficialita' di ben 28 punti di penalizzazione [Video] per 6 societa' del campionato. Durante la stagione calcistica erano arrivate diverse #penalizzazioni, ma mai nessuna ufficialita' era stata così forte e netta. Con queste penalizzazioni, per un totale di 28 punti, sono sconvolte tutte e tre le classifiche di Serie C e varie societa' si trovano a dover lottare per la salvezza mentre fino a poco fa ...

Roma - Liverpool ritorno : diretta tv su Canale 5 - la decisione ufficiale Video : Mercoledì sera, alle 20.45, lo Stadio Olimpico sara' il teatro di Roma-#Liverpool, ritorno della semifinale di #Champions League. A re le indicazioni su dove vederla in tv, dopo la decisione ufficiale presa da Mediaset per la diretta in chiaro su Canale 5. Le ultime ore sono state contraddistinte dalle notizie provenienti dall'Inghilterra circa le condizioni del tifoso Reds, rimasto coinvolto nei tafferugli fuori dallo stadio verificatisi prima ...

Samsung Galaxy A6 si mostra in un Video quasi “ufficiale” : Samsung Galaxy A6 si mostra in un primo video che sembra essere una clip ufficiale di Samsung: ecco alcune feature e alcune conferme alla scheda tecnica di questo nuovo smartphone. L'articolo Samsung Galaxy A6 si mostra in un video quasi “ufficiale” proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale la reunion degli ABBA nel 2018 con nuove canzoni - com’è il quartetto oggi? (Video) : Dopo 35 anni diventa Ufficiale la reunion degli ABBA nel 2018: tanti ne sono passati dall'ultima volta che il quartetto ha rilasciato musica originale, ora in arrivo con due canzoni inedite. Per la gioia di tutti coloro che hanno ballato sulle loro note negli anni Settanta e Ottanta e per i giovani che li hanno conosciuti grazie alla saga cinematografica di Mamma Mia! con Meryl Streep, gli ABBA torneranno a pubblicare due nuovi singoli entro ...

Colto nel Video ufficiale il OnePlus 6 : molti particolari interessanti : Vi avevamo parlato qualche ora fa del OnePlus 6, e del fatto che potesse essere commercializzato in colorazione bianca. Adesso siamo qui pronti a condividere con voi un primissimo video ufficiale del telefono, anche se contornato da una serie di pixel che chiaramente non ne rendono nitida l'immagine. Alcuni fortunati utenti sono stati selezionati dal produttore per poter visione in anteprima il dispositivo: il video poi è stato reso pubblico, ...