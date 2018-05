Video | testo e traduzione di Back To You di Selena Gomez | tutti gli indizi sulla dedica a

Video e testo Moscow Mule di Benji e Fede - il nuovo singolo estivo scritto con Rocco Hunt e Federica Abbate : Moscow Mule di Benji e Fede sarà disponibile in rotazione radiofonica da domani, venerdì 11 maggio 2018. Il brano è il nuovo singolo estratto dal terzo disco di inediti del duo modenese, Siamo Solo Noise, pubblicato a marzo e certificato disco di platino in poche settimane. Moscow Mule di Benji e Fede è stato scritto con Federica Abbate e Rocco Hunt e prodotto da Takagi & Ketra; è un brano perfetto per il periodo estivo: richiama le ...

Video e testo di Nera di Irama - il nuovo brano inedito ad Amici 2018 gli dona la terza vittoria : Nera di Irama viene presentato su Canale 5, nel corso del quinto serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è in gara nella squadra bianca, nella categoria del canto. Nel programma Mediaset ha già presentato diversi inediti e l'ultimo in ordine di tempo si intitola Nera. Nera di Irama ha risuonato su Canale 5 nel corso dell'ultima diretta di Amici 2018 dello scorso 5 maggio e ha donato all'artista il trionfo della puntata, per la terza ...

La grinta di Mikolas Josef all’Eurovision 2018 con Lie To Me dopo l’infortunio durante le prove : Video - testo e traduzione del brano : Mikolas Josef all'Eurovision 2018 con Lie To Me per rappresentare La Repubblica Ceca. Martedì 8 maggio durante la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest il giovane cantante ha presentato al pubblico europeo il brano Lie To Me. Mikolas Josef, 22enne originario di Praga, si è aggiudicato l'onore di rappresentare la Repubblica Ceca all'Eurovision Song Contest durante la finale dedicata, disputata lo scorso gennaio. Il giovane cantante ...

Testo e Video Non te ne vai mai di Thomas - il nuovo singolo dalla 18 edition : Non te ne vai mai di Thomas è disponibile in radio e in digital download. Da oggi su YouTube è disponibile anche il videoclip ufficiale del nuovo brano, contenuto nella versione speciale del disco d'esordio di Thomas, rilasciata per festeggiare i suoi 18 anni. Non te ne vai mai di Thomas è stato pubblicato lo scorso 4 maggio, data di uscita di Thomas 18 edition, la nuova versione dell'album d'esordio omonimo con 5 inediti per festeggiare la ...

L’evoluzione di James Bay nel nuovo singolo Us prima di Electric light : Video - testo e traduzione : James Bay nel nuovo singolo Us porta le novità del prossimo album in uscita il 18 maggio. Il brano va ad aggiungersi alla lista di brani del disco del quale già si conosce Wild Love e Pink Lemonade. Il singolo andrà a far parte di Electric light, album che sarà rilasciato il 18 maggio prossimo in tutti i negozi tradizionali e nei digital stores. L'uscita della sua nuova espressione discografica di James Bay è stata anticipata da Wild ...

Spopola il reggae in Non ti dico no di Boomdabash feat. Loredana Bertè : Video e testo : Non ti dico no di Boomdabash feat. Loredana Bertè anticipa l'estate a ritmo di reggae. Prodotto da Takagi & Ketra, il brano arriva in rotazione radiofonica dal 4 maggio e precede l'uscita del disco di Boomdabash attesa per il 15 giugno. Il brano sarà inserito anche nel nuovo album della Bertè che vedrà invece la luce nei primi mesi autunnali. Il singolo è già corredato di un video ufficiale girato da Cosimo Alemà a Milano, nel quale ci ...

Video e testo di Chiedere scusa di Anna Tatangelo - un inno al cambiamento e alla voglia di ricominciare : Chiedere scusa di Anna Tatangelo è il nuovo singolo in rotazione radiofonica dal 4 maggio, e disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. Il brano fa parte del nuovo progetto discografico della cantante, con un album d'inediti in arrivo a settembre. Chiedere scusa di Anna Tatangelo è stato scritto da Matteo Buzzanca e prodotto da Placido Salamone e Mattia Panzarini. Il nuovo singolo di Anna Tatangelo Chiedere scusa segna il ...

Paper Crown di Liam Gallagher è il nuovo singolo da As You Were : Video - testo e traduzione : Paper Crown di Liam Gallagher è disponibile da oggi sul canale YouTube ufficiale dell'artista. Il nuovo singolo è disponibile in radio e in digital download e da oggi è online anche il video ufficiale, ultimo brano estratto dall’album As You Were che ha decretato il debutto di Liam Gallagher come solista. Protagonista del video è l’attrice britannica Sienna Guillory (in molti la ricorderanno nella serie tv Luther e Fortutide e in film come ...

Irama vince Amici 2018 nel 4° serale con Un giorno in più : Video e testo del singolo : Irama vince Amici 2018 nel 4° serale, in diretta su Canale 5 sabato 28 aprile. Il cantante della squadra bianca ha raggiunto la terza fase e ha poi vinto l'intera puntata. Dopo la vittoria nella seconda fase, grazie al voto del pubblico da casa, la squadra bianca si è sottoposta ad una nuova sessione di televoto. Il pubblico ha decretato i tre concorrenti in terza fase: Irama, Emma Muscat e Biondo. I tre cantanti si sono esibiti nuovamente ...

Emma presenta Mi parli piano su Canale5 - nuovo singolo da Essere qui : Video e testo : Emma presenta Mi parli piano su Canale5, già designato come nuovo singolo da Essere qui. L'artista è stata tra gli ospiti dell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, nella quale ha cantato nella corale con la squadra bianca in Amami e Calore. La presentazione del nuovo singolo è arrivata alla fine del programma, che per l'ennesima volta non ha fatto registrare eliminati. Il brano sarà in radio dal 4 maggio, ma Emma ne ha voluto ...

Video e testo de Il tuo arredamento di Mina - il nuovo singolo rock e oscuro tratto da Maeba arriva in radio : Il tuo arredamento di Mina debutta ufficialmente in radio da venerdì 27 aprile come nuovo singolo estratto dall'album in studio Maeba, il più recente lavoro discografico della regina della musica italiana. Nonostante il Video ufficiale del brano sia giù stato reso disponibile su Youtube all'inizio di aprile, solo ora il nuovo singolo entra in rotazione radiofonica. Un brano dalle sonorità complesse e distanti da quelle cui il pubblico di ...

Che vuoi che sia di Irama in duetto con Giulia Michelini : Video e testo del nuovo inedito : Che vuoi che sia di Irama risuona su Canale 5 nel corso del terzo serale di Amici di Maria De Filippi. Irama viene schierato nella terza prova della seconda fase, contro il ballerino Bryan della squadra blu. Mentre Bryan si cimenta in un omaggio a Heather Parisi sulle note della celebre Cicale, la canzone che presenta Irama è un suo inedito e si intitola Che vuoi che sia. Ad Amici 2018, Irama è tra i cantanti più apprezzati del programma. ...

Video e testo Bye Bye di Annalisa - il nuovo singolo prima dei concerti a Roma e Milano : Bye Bye di Annalisa è disponibile da oggi, venerdì 20 aprile, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della cantante di Savona è stato scritto dalla stessa Annalisa con Danti e Pat Simonini e viene rilasciato dopo il successo del brano sanremese Il Mondo prima di te, certificato disco d'oro per le copie vendute in digitale. Con il brano Il Mondo prima di te, Annalisa Scarrone ha preso parte al Festival di Sanremo 2018, tra i Campioni, e si ...