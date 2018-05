Viaggi | vola con Eurowings a Bangkok | nuovo volo a lungo raggio da Düsseldorf

Trasporto aereo : per chi vola a Pasqua il compagno di Viaggio è lo smartphone : Il compagno di viaggio ideale per chi vola a Pasqua? Lo smartphone. Se oggi il 98% dei passeggeri porta con sé in volo un dispositivo mobile e il 70% ne ha almeno due, compagnie aeree e aeroporti invogliano sempre più i viaggiatori a togliere di tasca questi strumenti e usarli per organizzare il volo e goderselo al massimo. Dal check-in al transito in aeroporto, fino al volo e all’arrivo a destinazione: applicazioni e servizi per dispositivi ...

Buona Puglia a tutti - un Viaggio che inizia a tavola e non può finire altrove : Giungo alla stazione di Bari centrale in un tardo pomeriggio di gennaio, sperando di trovare un po’ di ristoro dal pungente freddo bolognese. Da pugliese so bene che il vero inverno a queste latitudini non esiste; ma a Rutigliano – cittadina di origine medievale adagiata sui primi rialzi delle murge baresi – la colonnina non supera i dieci gradi e le previsioni meteo annunciano un weekend di intemperie. Un’elegante utilitaria ...

Volare con il cane : come sono le regole per Viaggiare sereni : Ne parlano tutti, televisioni e giornali e la compagnia aerea americana United Airlines si scusa pubblicamente per la morte del french bulldog a bordo del volo della tra Houston e New York, definendolo un tragico incidente. Rimane un grande sconcerto tra tutti gli amanti degli animali per il comportamento dell’assistente di volo che ha imposto a una mamma che viaggiava con due bambini, uno dei quali molto piccolo, di sistemare il trasportino con ...

