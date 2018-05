Verso il vertice Usa-Corea del Nord Video : 3 La data è ufficiale. Dopo mesi d'ipotesi e congetture, finalmente è stato annunciato con certezza il giorno del vertice tra il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, e il leader della Repubblica popolare democratica di Corea, Kim Jong Un. Il 12 giugno, che cadra' di sabato, a Singapore. La fonte è diretta: a rivelarlo, infatti, è stato lo stesso presidente statunitense su Twitter: The highly anticipated meeting ...

Corea del Nord - vertice Kim-Trump il prossimo 12 giugno a Singapore/ Nuovo passo Verso percorso di pace : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". vertice Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:14:00 GMT)

Di Maio-Salvini - vertice e attesa per accordo Berlusconi/ Verso Governo M5s-Lega : si cerca nome premier terzo : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:27:00 GMT)

Vertice centrodestra - silenzio assoluto : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini alla rottura - Verso il governo Lega-M5s : L'attesissimo Vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli si è concluso domenica sera intorno alle 23. E i leader si trincerano in un silenzio assoluto : nessuna dichiarazione ufficiale né di Matteo ...

Volkswagen Verso cambio al vertice - Mueller sostituito da Diess - stampa - : Anche per Volkswagen si prospetta un cambio al vertice. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, che cita fonti vicine al dossier, l'attuale numero uno del gruppo tedesco Matthias Mueller avrebbe ...

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio Verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Rivoluzione calendari in vista? Primo vertice tra le Leghe Verso i Mondiali 2022 : Primo vertice a Milano tra le principali Leghe europee: al centro il calendario per la stagione 2022/23 L'articolo Rivoluzione calendari in vista? Primo vertice tra le Leghe verso i Mondiali 2022 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.