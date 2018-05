Verso il vertice Usa-Corea del Nord

Blastingnews

(Di venerdì 11 maggio 2018) 3 La data è ufficiale. Dopo mesi d'ipotesi e congetture, finalmente è stato annunciato con certezza il giorno deltra il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, e il leader della Repubblica popolare democratica di, Kim Jong Un. Il 12 giugno, che cadra' di sabato, a Singapore. La fonte è diretta: a rivelarlo, infatti, è stato lo stesso presidente statunitense su Twitter: The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!. Trump è fiducioso: Proveremo entrambi a renderlo un momento speciale per la Pace nel mondo! VIDEO. La scelta La scelta di Singapore non è affato casuale VIDEO né frutto di una singola posizione. Non è neppure una sorpresa. E' stata concordata ampiamente da Usa edel. Per gli analisti, ...