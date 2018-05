Verissimo incontra Amici Domani puntata speciale in onda da Roma

davidemaggio

(Di venerdì 11 maggio 2018) Silvia Toffanin e Maria De Filippi Come ormai da tradizione, torna anche quest’anno il crossover di Canale 5 tradi Maria De Filippi. Sabato 12 maggio Silvia Toffanin si trasferirà a, negli studi dell’appuntamento del sabato sera Mediaset, per unadedicata al talent, dal titolo. Silvia Toffanin intervisterà la padrona di casa Maria De Filippi. Inoltre, grande spazio alle storie dei ragazzi della squadra Blu (Carmen, Einar e Lauren) e di quella Bianca (Biondo, Irama, Emma e Bryan). Oltre ad esibirsi in studio, i ragazzi rivedranno per la prima volta le immagini del loro percorso artistico all’interno della scuola di. Tra gli artisti usciti da, che hanno trovato un posto nel mondo dello spettacolo, saranno in studio Stash con i The Kolors, band che ha trionfato nel 2015. Presenti anche i prof Rudy Zerbi e ...