Venezuela | il giallo del “quasi default” di Caracas tra crisi economica e denari

(Di venerdì 11 maggio 2018) Per il debitono sembra avvicinarsi l’ora della verità. Travolto da una drammaticail Paese sudamericano vive da mesi nel limbo finanziario di un. I pagamenti delle cedole sono sospesi da novembre, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha dichiarato un default tecnico che però non configura ancora un fallimento generalizzato. In assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale, non si capisce infatti se i pagamenti potranno riprendere oppure no. Anche gli investitori appaiono incerti, il valore dei titolini è crollato lo scorso novembre in coincidenza con i primi mancati versamenti delle cedole, per poi stabilizzarsi in attesa di ulteriori sviluppi. A complicare un quadro già di per se molto confuso c’è ildei fondi che sarebbero stati versati dapresso i due depositari centrali Euroclear e Clearstream, ma che non sono ...