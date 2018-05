Venezia | tragedia sui binari | noto ristoratore travolto e ucciso dal treno

Vento forte - tragedia sfiorata : palo della segnaletica crolla su ponte - Venezia isolata dalla terraferma : tragedia sfiorata a Venezia , dove le forti raffiche di Vento hanno fatto crolla re un impianto di cartellonistica stradale sul ponte della Libertà, occupando le corsie di marcia. Il traffico da Mestre verso Venezia è completamente bloccato, riferisce la centrale Operativa della Polizia Municipale che consiglia l’uso della rete ferroviaria per raggiungere Venezia e Mestre. Gli unici collegamenti garantiti infatti sono al momento quello per ...

Tragedia sfiorata a Venezia : crolla un pilone del Ponte della Libertà : Tragedia sfiorata a Venezia. Un pilone del Ponte della Libertà è infatti crollato sulla carreggiata a causa del forte vento. Fortunatamente in quel momento non passavano automobili.Intorno alle undici di questa mattina, come riportano i siti locali, un grosso palo della segnalità stradale è crollato sulla strada. Il traffico è momentaneamente fermo e l'accesso in città bloccato. Il Ponte della Libertà collega infatti il centro cittadino ...