Venezia | Camera Commercio | 11 nuove start up nate con procedura on line 2

Venezia : Camera Commercio - 11 nuove start up nate con procedura on line : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – Da settembre 2017 a oggi 11 start up innovative si sono costituite in forma di srl in Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare usando l’apposita procedura telematica che ha l’obiettivo di semplificare e agevolare i giovani che vogliono fare impresa.Grazie a questa procedura gli aspiranti imprenditori possono rivolgersi all’Ufficio Assistenza qualificata (AQI) della CCIAA Delta ...

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi (3) : (AdnKronos) - Il programma previsto dall’accordo verrà realizzato, infatti, da un team di docenti/ricercatori dell'Università Cà Foscari, esperti digitali selezionati dalla Camera di Commercio e 20 Digital promoters, studenti magistrali o neo laureati utilizzati come collegamento con le imprese. Le

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La compartecipazione messa in atto con l'Università Cà Foscari in questo progetto testimonia quanto i soggetti pubblici possano svolgere a vantaggio del sistema economico un ruolo di motori di sviluppo trasversale - ha dichiarato Gian Michele Gambato, vicepresidente vica

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - Sono 1,2 milioni le risorse che la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare destinerà alla trasformazione digitale delle PMI del territorio nel 2018/2019. Risorse che andranno a finanziare lo sviluppo di una “road map” per la Digital transformation e l'Impresa