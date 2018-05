Venerdi 11 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - venerdì 11 maggio 2018. Su Rete4 Quarto Grado : Alessandra Viero Rai1, ore 21.25: La Corrida Torna in diretta La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa, Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In questo Quarto appuntamento che andrà in onda in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, altri 15 dilettanti allo sbaraglio si metteranno in gioco tra balli, canti, imitazioni, ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata 5000 di venerdì 11 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 11 maggio 2018: Quella in onda domani non è una puntata di Upas come tutte le altre. Ne abbiamo già parlato: l’episodio dell’11 maggio è il numero 5000, che avrà una durata doppia rispetto al solito (inizierà alle 20,15) e sarà narrativamente “slegato” dal contesto consueto. In seguito ad una rovinosa caduta, vedremo Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) vivere ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 11 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 11 maggio 2018: puntata pomeridiana: Francisca intuisce che Carmelo stia tramando qualcosa e chiede spiegazioni ad Adela. Saul lascia Julieta improvvisamente e lei a quel punto decide di partire per Salamanca. Beatriz tenta invano di convincere Matias a tornare con lei ora che Marcela è andata via. puntata in prima serata: Julieta sembra aver deciso di partire una volta per tutte per Salamanca. ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 11 e sabato 12 maggio 2018 : anticipazioni puntata 450 di Una VITA di venerdì 11 e sabato 12 maggio 2018: Teresa legge la lettera che contiene la confessione di Sara e, non sapendo se credere o no a Mauro, preferisce sospendere la relazione con Fernando. Susana alla fine acconsente a vendere i gioielli di Ursula, intanto Simon giunge in sartoria e prega Susana di raccontargli tutta la verità, chiamandola “madre”. Rosina apprende che Arturo l’ha esclusa ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 11 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 11 maggio 2018: Liam (Scott Clifton) rivela a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che è stato Bill (Don Diamont) a far appiccare l’incendio all’edificio della Spectra, provocando la rovina dell’azienda… Tutto il clan Forrester, sconvolto alla notizia di quanto accaduto alla Spectra Fashions, ricorda con affetto la vecchia Sally (Courtney Hope) e cerca di capire come aiutare ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere (venerdì 11 maggio). Programma - orari e come vederle in tv : Domani 11 maggio si ricomincia. Il Circus della Formula Uno riprende ad esibirsi sui circuiti di tutto il mondo. Sarà la volta della Spagna, sulla pista del Montmeló, un tracciato conosciutissimo dai team, sede dei test invernali a precedere l’inizio del campionato. Si torna a girare dopo il rocambolesco GP di Azerbaijan, a Baku, dove è stato Lewis Hamilton, quasi per caso, a trionfare. Una corsa molto particolare, condizionata ...

Milano Food Week : venerdì 11 maggio protagonista la cucina veg : Gli italiani sono in prima linea nella rivoluzione vegan. Negli ultimi 5 anni, secondo il rapporto Eurispes 2018, ha optato per un regime alimentare vegetariano o vegano dal 7% all’8% dei nostri connazionali, confermando che quella che all’inizio sembrava una moda ora è diventata un’abitudine per uno zoccolo duro di italiani. Che molto spesso, però, faticano a mantenere certe abitudini, soprattutto quando cucinano a casa, per la famiglia: ...

Internazionali Bnl - il sorteggio allo stadio Pietrangeli venerdì 11 maggio : Si terrà allo stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile della 75esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia. L'evento, che darà ...

Le previsioni meteo per domani - venerdì 11 maggio : Nuvole, pioggia e temporali in miglioramento solo a fine giornata The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 11 maggio appeared first on Il Post.

Un posto al sole - anticipazioni puntate da lunedì 14 a venerdì 18 maggio 2018 : Le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap partenopea Un posto al sole, da lunedì 14 a venerdì 18 maggio 2018, mostreranno delle novità per Marina. Quest’ultima, infatti, verrà sconfitta non solo personalmente, ma anche professionalmente, da Veronica. Elena sarà molto invischiata non solo dalla situazione creatasi con Enriquez, ma anche dalle tensione con la sua mamma. La giovane per uscire dal triste momento coinvolgerà lo ...

Giovedì 10 e venerdì 11 maggio il Teatro Astoria ospiterà due spettacoli - entrambi in scena per beneficenza : Giovedì 10 e venerdì 11 il Teatro Astoria di Fiorano farà da cornice a due spettacoli che verranno messi in scena per beneficenza. Giovedì 10 maggio alle 20.30 verrà presentato "Messaggi e Miraggi", dedicato a Francesca Fratti, a cura di Somantica Project: si tratta di uno ...

Focus tv - palinsesto tv di giovedì 17 e venerdì 18 maggio : Pochi giorni al debutto della nuova Focus Tv targata Mediaset e possiamo svelarvi in anteprima la programmazione di giovedì 17 e venerdì 18 maggio Grande attesa per il lancio del nuovissimo Focus Tv, il canale che da sempre ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di storia, scienza, tecnologia, spazio e tanto altro. Dopo l’acquisto da parte di Mediaset, il canale si arricchisce di nuovi contenuti che sicuramente saranno ...

Un posto al sole puntata numero 5mila in onda venerdì 11 maggio : anticipazioni #upas5000 : La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio ...