Vanessa Incontrada è il “capitano Maria” nella nuova fiction di Rai1

Vanessa Incontrada e l'amicizia con Guanciale : ecco come ha definito l'attore Video : Negli scorsi giorni l'attrice Vanessa Incontrada [Video] è stata protagonista della trasmissione La Vita in Diretta, trasmessa da Rai 1 e presentata dalla conduttrice Francesca Fialdini. La Incontrada ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi e ha svelato che tornera' nel mese di ottobre la Fiction Non Dirlo Al Mio Capo, in cui è protagonista insieme all'attore abruzzese Lino Guanciale e dove veste il ruolo di Lisa Marcelli. Inoltre ...

Vanessa Incontrada e l'amicizia con Guanciale : ecco come ha definito l'attore : Negli scorsi giorni l'attrice Vanessa Incontrada è stata protagonista della trasmissione La Vita in Diretta, trasmessa da Rai 1 e presentata dalla conduttrice Francesca Fialdini. La Incontrada ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi e ha svelato che tornerà nel mese di ottobre la fiction Non Dirlo Al Mio Capo, in cui è protagonista insieme all'attore abruzzese Lino Guanciale e dove veste il ruolo di Lisa Marcelli. Inoltre l'attrice ha ...

“Che rabbia…”. Vanessa Incontrada nella bufera per la fiction ‘Il Capitano Maria’. Ecco perché : Per la gioia dei suoi fan, Vanessa Incontrada è tornata in tv da protagonista con una fiction che, appena iniziata, ha fatto registrate un boom di ascolti. È il ‘Capitano Maria’ e la prima puntata è andata in onda lo scorso 7 maggio e ha fatto ‘il botto’: La prima puntata della serie, in onda su Raiuno, ha fatto il botto: è stata seguita da una media di più di 7 milioni di spettatori con uno share del 28.50%, ...

Vanessa Incontrada - il capitano Maria contro i 'bastardi islamici' : Fai presto a capire perché Il capitano Maria , la fiction su Rai Uno con protagonista Vanessa Incontrada nelle vesti di carabiniere e ambientata in Puglia, abbia fatto ieri, nella prima puntata, il ...

Il capitano Maria - fiction/ Ascolti tv : boom per Vanessa Incontrada. Anticipazioni seconda puntata 14 maggio : Il capitano Maria, Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Ascolti boom per Vanessa Incontrada incollando più di sette milioni davanti ai teleschermi.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:06:00 GMT)

“Boom!”. Il botto clamoroso di Vanessa Incontrada. Stavolta - è il caso di dirlo - non ce n’è per nessuno… : Vanessa Incontrada è una delle donne di spettacolo più amate in Italia. Modella, conduttrice e attrice, e in ogni campo ha sempre saputo raggiungere grandissimi risultati. Anche quando le sterili polemiche per il suo peso, aumentato dopo la nascita del figlio Isal, avrebbero potuto abbatterla a livello psicologico la spagnola ha reagito rispedendo al mittente le accuse e mostrandosi una donna tenace e forte che sa come farsi scivolare di ...

Vanessa INCONTRADA/ Il capitano Maria e una svolta improvvisa nella sua carriera : VANESSA INCONTRADA torna ad essere protagonista di una fiction di Rai 1 con 'Il capitano Maria': il suo nuovo ruolo raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:01:00 GMT)

Il Capitano Maria/ Fiction con Vanessa Incontrada - anticipazioni 7 maggio : una protagonista "ricca di umanità" : Il Capitano Maria, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:50:00 GMT)

IL CAPITANO MARIA/ Fiction con Vanessa Incontrada - anticipazioni 7 maggio : Beatrice Grannò al debutto in tv : Il CAPITANO MARIA, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:54:00 GMT)

Vanessa Incontrada ne Il Capitano Maria - info sul personaggio : Vanessa Incontrada è la protagonista de Il Capitano Maria, la fiction che partirà su Rai 1 dal 7 maggio. Quattro serate in compagnia dell’ufficiale dei Carabinieri di Roma, Maria Guerra, una donna forte e attenta alla famiglia ma anche con un passato doloroso alle spalle. Dopo aver deciso di continuare la sua vita a Roma, la donna sarà costretta a ritornare sui suoi passi per la figlia Luce ed a confrontarsi con un dubbio che non riesce ...

Il Capitano Maria - Vanessa Incontrada si racconta : Siamo arrivati al debutto della fiction molto attesa: Il Capitano Maria. La protagonista che ancora una volta di dimostrerà la sua bravura nel suo lavoro, rivela: “Ho avuto bisogno di un tutor sul set...”. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada e della sua intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Vanessa Incontrada, parla la protagonista della fiction Il Capitano Maria Sarà sicuramente un nuovo grande successo la fiction di Rai ...

Il Capitano Maria/ Fiction con Vanessa Incontrada - anticipazioni 7 maggio : "mi sono innamorata della Puglia" : Il Capitano Maria, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:52:00 GMT)

Vanessa Incontrada/ Il capitano Maria nella nuova fiction di Rai 1 : “Ho avuto bisogno di un tutor sul set...” : Vanessa Incontrada torna ad essere protagonista di una fiction di Rai 1 con 'Il capitano Maria': il suo nuovo ruolo raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:32:00 GMT)

Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada ancora madre coraggio per un nuovo dramma in provincia : Il Capitano Maria Rai 1 punta ancora una volta sulla storia di una madre sola, su una donna che deve coniugare la vita privata con quella professionale, che decide di trasferirsi per cominciare una nuova vita e proteggere i figli dal pericolo. E dopo Un’Altra Vita e Scomparsa torna a farlo con Vanessa Incontrada, che nel frattempo è stata madre anche in Non Dirlo al mio Capo e La Classe degli Asini: la nuova fiction in partenza stasera, Il ...