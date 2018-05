Valle del Belice 1968 2018 | 50 anni dal terremoto | emissione straordinaria del

Basket - Della Valle lascia Reggio Emilia. L'Olimpia Milano nel suo futuro : L'esterno classe 1993 ha annunciato la separazione dal club emiliano con cui ha giocato quattro stagioni vincendo un'Eurochallenge e una Supercoppa

Virgin Active - a Valle Aurelia il settimo club della Capitale : Nasce il settimo club targato Virgin Active Italia a Roma. Il nuovo fitness center ha aperto a Valle Aurelia ed è un club speciale con macchinari di ultima generazione per l’allenamento, sale peri corsi, un’area relax, discipline innovative e particolari, centro benessere e l’immancabile area caffè. Ma la chiave è il alto tasso di personalizzazione e tecnologia. LEGGI ANCHECorsa, tutte le novità da indossare Si comincia col braccialetto per i ...

Lirica - svelato il Festival della Valle d'Itria 2018 : una perla di Haendel e l'omaggio a Rossini : E' Eclissi d'amore il titolo della 44esima edizione del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca in provincia di Taranto, che dal 13 luglio al 4 agosto prevede una trentina di appuntamenti che ...

Valle Vigezzo : pescatore muore nelle acque del torrente Melezzo : Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel torrente Melezzo, in Valle Vigezzo, dai vigili del fuoco volontari e dal Soccorso Alpino di Valle. Si tratterebbe di un pescatore che si trovava a Meis per una battuta di pesca in compagnia di un amico. L’uomo potrebbe scivolato o potrebbe avere accusato un malore. L'articolo Valle Vigezzo: pescatore muore nelle acque del torrente Melezzo sembra essere il primo su Meteo Web.

I robot tradiscono Elon Musk Tesla perde il feeling col mercato Crisi delle e-car nella Silicon Valley : La trimestrale di Tesla non ha impressionato il mercato, mentre le domande degli analisti hanno innervosito Elon Musk, che ha sbottato: domande “noiose” e “seccanti”. Il mercato non l’ha presa bene e il titolo del produttore americano di auto elettriche ha continuato a perdere terreno. Dai massimi di settembre a oggi il titolo è calato del 25%, la capitalizzazione è scesa da oltre 65 a meno di 50 ...

Cr Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra * assemblea dei soci : approvato il bilancio dell'istituto di credito - utile netto A 273 mila euro - : ... soprattutto, è l'amalgama di due territori molto simili, per economia e per socialità, che si integrano e si completano, ricavando dall'unione delle forze la spinta e la vitalità per proseguire con ...

Leonardo : Toscana e Valle Loira unite per i 500 anni dalla morte del genio : La Regione Toscana e quella del Centro Valle della Loira unite per celebrare insieme, nel 2019, i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, con un progetto che mettera’ insieme cultura, ricerca scientifica e promozione turistica. E’ quanto deciso oggi nel corso di un incontro, a Firenze, tra la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni e una delegazione della regione francese guidata dal presidente della Regione Centre-Val ...

PrimaValle : Carabella e Magnitudo uniti per il decoro delle periferie : “Sabato 5 maggio io e tutta la mia squadra ci rimboccheremo le maniche per le operazioni di pulizia del parco ‘Anna Bracci’di Primavalle a Roma, accanto ai giovani di Magnitudo”. Così in una nota Simone Carabella, in occasione dell’iniziativa cittadina già annunciata nel weekend dal movimento romano, che raggruppa centinaia di ragazzi. Carabella: non possiamo accettare periferie lasciate a degrado “Non ...

500NARIO DI LEONARDO : ACCORDO TRA LA TOSCANA E LA Valle DELLA LOIRA : ... direttrice dell'Institut français ed console onorario di Francia a Firenze, i rappresentanti dei castelli di Chambord, Clos Lucè, Amboise e il direttore dell'istituto e museo DELLA Scienza di ...

La cultura dell'acqua nella Valle del Chiampo : La storia, l'economia, la cultura, la società della Valle del Chiampo sono intimamente legate all'acqua. Fare memoria di questo rapporto significa non solo ricordare il passato, ma anche toccare aspetti di stretta ...

La tragedia sulle Alpi del Vallese Morta anche la moglie di Mario Castiglioni : Mario Castiglioni, 59 anni, comasco, guida Alpina, noto in città anche per essere stato, anni fa, il fondatore dei negozi 'Montagna sport', risulta tra le cinque vittime , compresi tre cittadini ...

Due alpinisti morti sul versante Vallesano del Mönch : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Stardew Valley lancia la beta del multiplayer : Nel novembre dello scorso anno la sviluppatore di Stardew Valley, Eric Barone, ci ha promesso l'arrivo del comparto multiplayer nel gioco, rimembra PCgamer.Ebbene nel gennaio di quest'anno abbiamo avuto qualche avvisaglia di questa modalità, e ora assieme all'aggiornamento 1.3 del gioco arriva finalmente la beta della modalità multiplayer di Stardew Valley.Fino a quattro giocatori potranno connettersi per giocare assieme via Steam o LAN. Si ...

Basket - i migliori italiani della 28a giornata : Della Valle e Aradori cannonieri azzurri - ritorna “Air Polonara” : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani Della 28a giornata. Michele Ruzzier: vittoria importante di Cremona nel derby lombardo contro Brescia e le ambizioni playoff restano ancora intatte, visto che la Vanoli si trova solo a due punti dal terzetto a quota 30. Nel successo sulla Germani sono importanti anche i 12 punti del play azzurro, che ben sta figurando in questa stagione. Achille Polonara: anche per Sassari è stato un weekend ...