Usa-Corea Nord - Lo Shangri-La di Singapore possibile sede incontro Trump-Kim - : L'hotel pluristellato del resto è già noto per aver ospitato importanti incontri internazionali e garantisce standard particolarmente elevati in termini di sicurezza per il summit del 12 giugno.

Tutto deciso per vertice Usa-Corea del Nord. Trump : 'faremo un grande accordo' : Con il leader nordcoreano Kim Jong-un 'faremo un grande accordo' per il bene del mondo ha poi aggiunto Trump in un tweet successivo. 'Incontrerò Kim per assicurare un futuro di pace e prosperità al ...

Usa - Trump è sicuro : 'L'incontro con Kim Jong Un sarà un successo' : "Penso che l'incontro con il leader nordcoreano sarà un successo - ha detto intervenendo in Indiana -, faremo un grande accordo per il mondo, per avere un futuro di pace".

Ambasciata Usa a GerUsalemme. Ivanka Trump alla cerimonia di apertura : Saranno presenti anche Ivanka Trump e Jared Kushner alla cerimonia di apertura dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme. La figlia del presidente e

COREA DEL NORD - VERTICE KIM-TRUMP IL 12 GIUGNO A SINGAPORE/ Liberazione ostaggi Usa 'apre spiraglio' : COREA del NORD, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". VERTICE Trump-Kim il prossimo 12 GIUGNO a SINGAPORE

3 ex ostaggi della Corea del Nord rientrati in Usa/ Condizione di Trump in vista del vertice con Kim Jong-un? : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo

Corea del Nord-Usa - il vertice tra Trump e Kim si terrà il 12 giugno a Singapore : L'annuncio dell'atteso incontro tra il leader nordCoreano e il presidente Usa su Twitter: «Cercheremo di renderlo un momento molto speciale per la pace nel mondo»

IRAN - L'ACCORDO NUCLEARE : È GUERRA TRUMP-UE/ Come aggirare le sanzioni Usa? : NUCLEARE IRAN, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue

Corea del Nord - Trump accoglie 3 prigionieri Usa/ Video - "voglio ringraziare Kim Jong-Un" : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo

Disgelo Kim-Trump - liberati 3 prigionieri Usa/ Corea Del Nord - operazione Pompeo condizione al vertice di pace : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "liberati 3 prigionieri Usa, a casa con Pompeo"

Corea del Nord - liberati tre prigionieri Usa/ Trump : "Ora vertice con Kim Jong-un". La gaffe di Mike Pompeo : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"

COREA DEL NORD - MIKE POMPEO A PYONGYANG/ Liberi 3 prigionieri Usa - Trump su Twitter : "Ora vertice con Kim" : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-COREA del NORD, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"