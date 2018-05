Usa | l' amministrazione Trump taglia i fondi a chi studia il clima

Il Pd va all'attacco dell'amministrazione di Subbiano : 'Dalla scuola Pertini - alla piscina chiUsa : quanta inerzia' : E' stata fatta scadere la convenzione della piscina consortile: la piscina ora è chiusa, con grave ricaduta sull'economia del paese sia diretta dipendenti, che indiretta per via dell'indotto. Forse ...

Usa - l’amministrazione Trump perde un altro pezzo : si dimette Tom Bossert - consigliere per la sicurezza interna : È la volta di Tom Bossert, consigliere per la sicurezza interna. Uno dei più stretti collaborati di Donald Trump lascia la Casa Bianca, per motivi che ancora non sono noti, come sottolinea la Cnn. Lo ha annunciato la portavoce Sarah Sanders, aggiungendo che il presidente Usa “è grato per l’impegno di Tom per la sicurezza del nostro grande Paese”. Le dimissioni di Bossert arrivano il giorno dopo l’insediamento come consigliere alla ...

Usa - con Bolton alla Sicurezza l’amministrazione Trump diventa una brutta copia di quella Bush : di Roberto Iannuzzi* L’ingresso del “falco” John Bolton nell’amministrazione Trump completa lo stravolgimento degli indirizzi di politica estera indicati dal presidente americano nel suo discorso di insediamento alla Casa bianca. La sua nomina a consigliere per la Sicurezza nazionale al posto del generale H.R. McMaster, tuttavia, non è solo il risultato delle mutate predilezioni di Donald Trump e di una presidenza caotica che continua ad ...

Usa - il presidente Donald Trump : “Nuovo cambio nell’amministrazione” : Usa, il presidente Donald Trump: “Nuovo cambio nell’amministrazione” E’ il secondo ministro che sostituisce: in entrambi i casi emerse polemiche di natura etica sulle spese per alcuni viaggi fatti Continua a leggere

Usa - Donald Trump annuncia un nuovo cambio nell'amministrazione : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson , quale ...

L'amministrazione Trump : Europa esclUsa per ora dai dazi su acciaio e alluminio : E' nell'interesse della nostra economia". Il premier ha detto di sperare che l'esenzione per l'Unione europea dalle mosse preannunciate da Donald Trump sia completa.

Le Borse resistono alle tensioni sull'amministrazione Usa : MILANO - L' addio di Gary Cohn , consigliere economico del presidente Trump in disaccordo con l'indirizzo di politica commerciale tracciato dall'amministrazione Usa, e in particolare sui nuovi dazi su ...