Usa | forte aumento casi di depressione

Futures Usa in forte slancio : Teleborsa, - A meno di un'ora dall'avvio di Wall Street, i Futures sugli indici a stelle e strisce si mostrano positivi seguendo la scia al rialzo di ieri, lasciando presagire un avvio positivo per la ...

Futures Usa in forte slancio : A meno di un'ora dall'avvio di Wall Street, i Futures sugli indici a stelle e strisce si mostrano positivi seguendo la scia al rialzo di ieri , lasciando presagire un avvio positivo per la Borsa di ...

Forte vento a RagUsa - alberi in strada : attivata Protezione Civile : Attivato a Ragusa il presidio territoriale comunale della Protezione Civile per il Forte vento. Effettuati interventi per rami spezzati in strada.

Maltempo Sicilia : a RagUsa chiUsa per forte vento la discarica Cava dei Modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...

SiracUsa. Nuova sede per il Liceo Einaudi - lunedì 23 il taglio del nastro : scuola confortevole e moderna : Un complesso bianco con palestra, auditorium, laboratori e aree attrezzate per lo sport all'esterno. Un deciso balzo in avanti per gli standard locali di edilizia scolastica. Non è l'unica buona ...

Maltempo - RagUsa : “ChiUsa la discarica per il forte vento” : Il forte vento che dallo scorso fine settimana sta imperversando nella zona di Cava dei modicani, dove si trova la discarica dei rifiuti, non ha consentito agli autocompattatori del servizio di raccolta di potere scaricare regolarmente gli automezzi. Lo rende noto il Comune di Ragusa, sottolineando in una nota che la discarica dopo essere stata chiusa per due giorni lo scorso fine settimana, e’ tornata ad essere operativa solo nella ...

Serre e colture danneggiate dal forte vento in provincia di RagUsa : Sono ingenti i danni agli impianti serricoli e alle colture provocati dal forte vento che ieri si è abbattuto in provincia di Ragusa.

Forte vento a RagUsa : interventi della Protezione Civile : Sono stati tantissimi gli interventi della Protezione Civile nella giornata di ieri a Ragusa. Alberi e pali della luce divelti dal Forte vento.

Danni per il forte vento in provincia di RagUsa : Le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo in provincia di Ragusa hanno provocato Danni a serre e abitazioni. Volate due tettoie in strada.

Draghi - impatto dazi Cina-Usa non forte : Quanto allo scenario europeo, Draghi ha ribadito che una maggiore integrazione supporta la Ue nell'affrontare le sfide in economia dal momento che l'Europa non può risolvere i problemi solo a livello ...

“Cacciatorpediniere Usa verso la Siria”. Venti di guerra in Medio Oriente. Trump : risposta forte : Il cacciatorpediniere Donald Cook della marina militare Usa ha lasciato il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque territoriali siriane. Lo scrive il quotidiano turco Hurriyet. Ieri, dopo la riunione del suo gabinetto, Trump aveva annunciato azioni entro 24 o 48 ore: questa sarebbe la prima mossa per un’offensiva ...

Borsa Usa in forte calo in seguito all'eventualità di nuovi dazi da parte di Trump : Queste misure di stampo unilateralista e protezionistico danneggeranno l'economia statunitense e quella mondiale. Secondo David Kelly, analista della JP Morgan, il grande deficit commerciale degli ...

Metal Gear Survive non riscuote il successo sperato : forte calo di prezzo negli Usa : Metal Gear Survive, lo spin-off della celebre serie di Metal Gear, è stato già protagonista della nostra approfondita recensione. Il gioco di Konami è disponibile per PC e console dalla fine di febbraio ma, a quanto pare, in poco tempo il prezzo del titolo è già sceso di molto.Come riporta Gamespot, Metal Gear Survive ha subito un forte calo di prezzo negli USA, alcuni rivenditori stanno vendendo il gioco con uno sconto superiore al 50% sul ...

Ttip - il rischio di un accordo Usa-Eu è più forte che mai. E noi l’avevamo detto : di Monica Di Sisto* Per tutti quelli che “Trump ha seppellito il Ttip” ma anche “Trump è un protezionista per questo è contro il Ttip”, è un po’ seccante però dobbiamo rispondere: “non è così, ve lo abbiamo detto e ridetto”. Le trattative commerciali tra Unione europea e Stati Uniti non si sono mai interrotte, ma oggi sono vive più che mai. Il ministro al commercio statunitense Wilbur Ross ha, infatti, sottolineato in un’intervista ...