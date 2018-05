Usa | capo staff Casa Bianca | ' Mai pensato di lasciare il mio posto'

Usa - mente dell'attacco dell'11/9 offre informazioni sul nuovo capo della Cia Gina Haspel : Khalid Shaikh Mohammed, la mente degli attacchi dell'11 settembre, propone di offrire informazioni su Gina Haspel, nominata da Donald Trump alla guida della Cia. Lo riporta il New York Times, ...

Khalid Shaikh Mohammed, la mente degli attacchi dell'11 settembre, propone di offrire informazioni su Gina Haspel, nominata da Donald Trump alla guida della Cia. Lo riporta il New York Times,

Un'estate tra Happy Hour e i capolavori al MUsa raccolti da «Italianissima» : Al di là degli spettacoli di punta, di cui riferiamo a parte, il calendario riserva numerosi altri appuntamenti. Li ha elencati minuziosamente il giovane presidente della Pro loco, Nicola Tranquilli, ...

Incontri a Modica e SiracUsa con il caporedattore esteri di Avvenire Paolo Lambruschi : ... e cercare insieme inclusione dei più fragili, coesione sociale arricchita dalle diverse culture, economia alternativa a quella che sta creando tante ingiustizie e alimentando guerre senza rispetto ...

Usa : manovre Cia per evitare una nomina politica a capo dell'Agenzia : Il tentativo dell'Agenzia è quello di fermare la possibile nomina di un direttore emanazione della politica. , Res,

Torneo di Mannheim - una super Italia batte Usa 104-71. Capobianco : : Capobianco Francia – Russia 80-84 Cina – USA 96-100 Lo streaming dell'Italia 4 aprile Ore 15:30 Italia-Russia Clicca qui per il live streaming Clicca qui per il live score 5 aprile Ore 17:45 Francia-...

Dopo le indagini dell’Academy - è stata respinta l’accUsa di molestie sessuali contro John Bailey - che rimarrà capo dell’associazione : John Bailey, capo dell’Academy, l’associazione che assegna i premi Oscar, rimarrà al suo posto Dopo un’accusa di molestie sessuali sporta contro di lui giorni fa: Dopo un’indagine interna, l’Academy ha ritenuto che non ci fosse motivo per prendere provvedimenti nei suoi The post Dopo le indagini dell’Academy, è stata respinta l’accusa di molestie sessuali contro John Bailey, che rimarrà capo ...

Elezioni - Scalfari : “Di Maio? Gli consigliai di passare al Pd e di diventarne il capo. Bersani? Chieda scUsa e rientri nel partito” : “Pier Luigi Bersani? Secondo me, coi suoi, dovrebbe chiedere scusa e rientrare nel Pd”. Sono le parole del fondatore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì (La7). Il giornalista analizza gli attuali scenari post-elettorali, dicendosi convinto di un accordo tra Lega e M5S: “Questo è il governo che hanno in mente Salvini e Di Maio, ma aspettiamoci una sorpresa da Berlusconi, il quale vorrà la ...

Facebook - lascia capo della sicurezza. Pressing su Zuckerberg delle autorità Ue - Usa e inglesi : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

«Ruby Ter» - nuovi accertamenti su Silvio Berlusconi e il capo d'accUsa : ripresa lunedì a Torino ed è stata aggiornata ad aprile l'udienza preliminare in cui Silvio Berlusconi è imputato di corruzione in atti giudiziari per il caso Ruby ter . La causa riguarda anche ...

Il capo dell’associazione che assegna i premi Oscar è stato accUsato di molestie sessuali : John Bailey, dal 2017 presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’associazione che assegna i premi Oscar, è stato accusato di molestie sessuali da tre persone secondo fonti anonime dell’Hollywood Reporter e di Variety, il primo giornale a parlarne. The post Il capo dell’associazione che assegna i premi Oscar è stato accusato di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Usa - Trump caccia Tillerson : al suo posto il «falco» Pompeo - ex capo Cia : L’attuale direttore della Cia assumerà l’incarico di segretario di Stato. «Importante garantire una transizione tranquilla», ha detto Tillerson Gina Haspel, prima donna prima donna ai vertici dei servizi segreti americani.

Chi è Gina Haspel - nuovo capo della Cia : veterana dei servizi segreti ma accUsata di torture : New York - Gina Haspel sarà la prima donna nella storia a guidare la Cia. Ma se il momento ha connotati storici, come spesso accade con le decisioni di Donald Trump non mancano neppure le controversie:...