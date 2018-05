Usa | Bush avverte | ' I pericoli dell' isolazionismo incombono'

Usa - Bush avverte : pericoli isolazionismo : Citando Churchill,dice che gli Stati Uniti non possono emergere "nel mondo civilizzato se non sono coinvolti nei suoi problemi".

Usa - Bush avverte : pericoli isolazionismo : 6.05 "L'America è indispensabile per il mondo e i pericoli dell'isolazionismo incombono". Lo afferma l'ex presidente americano, George W. Bush, criticando indirettamente Donald Trump, che ha da poco ritirato gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Bush non nomina mai l'attuale presidente durante il suo intervento al Distinguished International Leadership Award dell'Atlantic Council. Citando Churchill,dice che gli Stati Uniti non ...

Usa - Bush senior dimesso da ospedale : 5.03 L'ex presidente George H.W. Bush è stato dimesso dall'ospedale Metodista di Houston,in Texas, dove era stato ricoverato il giorno successivo al funerale della moglie Barbara che si è svolto lo scorso 21 aprile. Lo ha reso noto il suo portavoce, Jim McGrath, segnalando che "sta bene ed è felice di tornare a casa" dopo la pericolosa infezione al sangue che lo ha colpito.Il figlio Jeb Bush,ex governatore della Florida ed ex aspirante alla ...

GEORGE BUSH RICOVERATO IN OSPEDALE/ Ex presidente Usa in terapia intensiva dopo funerali moglie Barbara : GEORGE BUSH RICOVERATO in OSPEDALE: l'ex presidente Usa, 93 anni, all'indomani dei funerali della moglie Barbara ha contratto un'infezione nel sangue cui è seguita una sepsi. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 08:57:00 GMT)

Usa - Bush senior in terapia intensiva : 1.01 L'ex presidente americano George H.W. Bush, 93 anni, è stato ricoverato ieri in terapia intensiva allo Houston Methodist Hospital, in Texas, il giorno successivo al funerale della moglie Barbara, domenica sera. Lo ha rivelato il portavoce Jim McGrath specificando che l'ex presidente ha contratto una infezione che si è diffusa nel sangue.

Addio a Barbara Bush First lady e madre di due presidenti Usa : New York - È stata il pilastro di una delle dinastie più potenti degli Stati Uniti, anche se lei amava definirsi la 'nonna d'America'. L'ex First lady Barbara Pierce Bush è morta a 92 anni nella sua ...

Usa - morta Barbara Bush : l'ex first lady aveva 92 anni : Barbara Bush è morta all'età di 92 anni. l'ex first lady, che negli ultimi tempi era stata più volte ricoverata, si era aggravata negli ultimi giorni a causa di alcune...

Usa : addio a Barbara Bush - moglie e madre di un Presidente : Barbara Bush è stata moglie e madre ideale per i due George Bush, schierandosi al loro fianco sempre nelle campagne presidenziali e nella loro vita politica. Un sondaggio del 1999 rivelò come il 63% ...

