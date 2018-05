UOMINI E DONNE Ultime registrazioni prima della fine | quando si andrà in pausa? Trono

UOMINI E DONNE / Sorrisi e salutini - da chi? Da Gemma Galgani in love (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, novità dopo l'addio al programma. Ma a settembre il ritorno in studio, ecco perché(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:31:00 GMT)

Nuovi tronisti UOMINI e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Ci sarà Michael Terlizzi tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2018-2019? Ce lo siamo chiesti tutti sin dalla prima inquadratura tra il pubblico all'Isola dei famosi, un po' tutti abbiamo pensato che sarebbe stato il candidato perfetto per il trono Classico e potremmo avere ragione vedendolo seduto sul trono il prossimo settembre. Voci di corridoio continuano a dare Michael tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, lui ha confermato di ...

UOMINI e Donne | Puntata 11 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante Puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over prosegui la letturaUomini e Donne | Puntata 11 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 11 maggio 2018 12:08.

Anticipazioni UOMINI e Donne registrazione trono over 9 maggio 2018 : Maria De Filippi sgrida Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 9 maggio 2018: Gianni visiona i messaggi di Ursula per scoprire la verità! Giorgio spiazza Gemma… Anticipazioni Uomini e Donne: Maria annuncia che Giorgio ha da comunicare qualcosa di molto importante a Gemma! Marco esce dallo studio! In Gianni nasce un atroce sospetto: Ursula e Sossio stanno insieme? Il dating show di Maria De Filippi è pronto a stupirci con una nuova registrazione ...

UOMINI e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri - la foto di coppia : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e Donne Over, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. La loro storia divisa tra alti e bassi, ha fatto sognare i telespettatori. Ecco la loro prima foto di coppia! Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono resi protagonisti di un vero e proprio colpo di scena. Durante una recente puntata di Uomini e Donne Over, dopo un ennesimo litigio, hanno suggellato il loro rapporto con un ...

UOMINI e Donne - Mariano Catanzaro cacciato dal Trono? La De Filippi infuriata : Nuovo spazio dedicato a "Uomini e Donne". La popolare trasmissione Mediaset tra poche settimane andrà in pausa estiva per poi ricominciare il prossimo autunno. Nei prossimi giorni verranno registrate le scelte delle troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. E quella di Mariano Catanzaro? Moto probabilmente il ragazzo campano non sceglierà nessuno. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è successo nelle ultime ore. Le segnalazioni ...

UOMINI e Donne - accesa lite tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti : ecco il motivo Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Uomini e Donne [Video], la trasmissione prodotta dalla Fascino che tra poche settimane andra' in pausa estiva. Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono over e in studio ci sono stati dei momenti di tensione. Gianni Sperti e Giorgio Manetti hanno avuto un'accesa discussione e sono volate delle pesanti affermazioni. Per quale motivo si è scaturita questa lite? Per scoprirlo vi ...

UOMINI e Donne Nicolò parla in un'intervista : ecco cos'è successo la prima notte Video : La scelta dell'ex tronista [Video]Nicolò Brigante è stata molto discussa dai telespettatori del programma televisivo di ''Uomini e Donne''. Infatti, la maggior parte del pubblico da casa tifava per l'altra corteggiatrice Marta Pasqualato, anche se purtroppo per lei il tronista siciliano ha voluto optare per la bella ex di Ignazio Moser Virginia. Tuttavia, a distanza di qualche settimana dalla scelta, finalmente Nicolò Brigante ha rotto il ...

UOMINI e Donne/ Mariano Catanzaro cacciato dal programma? La De Filippi furiosa (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro lascia il programma senza scelta? Maria De Filippi furiosa con il tronista: dure conseguenze in arrivo(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Ida e Riccardo - l'amore continua? A settembre il ritorno in studio : ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, novità dopo l'addio al programma. Ma a settembre il ritorno in studio, ecco perché(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI e Donne - Marta Pasqualato nuova tronista? Ecco la sua risposta : Uomini e Donne nuovi tronisti: Marta Pasqualato torna a settembre? Marta Pasqualato sul Trono di Uomini e Donne dopo essere stata rifiutata da Nicolò Brigante? Sono tanti i telespettatori del programma che hanno già fatto un appello a Maria De Filippi per rivedere l’ex corteggiatrice di nuovo in tv a settembre. Ma, almeno per il […] L'articolo Uomini e Donne, Marta Pasqualato nuova tronista? Ecco la sua risposta proviene da Gossip e ...

UOMINI e Donne / Nilufar Addati pronta alla scelta : le parole di Nicolò Ferrari (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar Addati sceglierà Nicolò Ferrari? La differenza con Giordano Mazzocchi e una certezza(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:08:00 GMT)

UOMINI e Donne - Tina Cipollari lascia il programma? : Che Uomini e Donne sarebbe senza Tina Cipollari? I fan dell'opinionista del programma di Canale 5 stanno iniziando a tremare pensando all'assenza della vamp dal dating show di Maria De Filippi. A ipotizzare il suo abbandono è il settimanale Nuovo Tv. Sulle sue pagine si legge che Tina potrebbe vagliare l'ipotesi di dire addio alla trasmissione per motivi familiari. La separazione da suo marito Chicco Nalli e la necessità di gestire la ...

UOMINI e Donne Puntata di Oggi 11 maggio 2018 : Tina tocca le parti intime a Sossio! : La Puntata Uomini e Donne Over è ricca di colpi di scena. Tina è come un cavallo imbizzarrito. Durante la sfilata, la Cipollari sale in passerella e tocca le parti intime a Sossio Aruta. La storica opinionista litiga anche con il pubblico seduto in studio! Uomini e Donne: è tempo di sfilate, ma Tina Cipollari la combina grossa! Maria De Filippi fa vedere un video che riguarda la conoscenza di Mauro e Lisa. I due protagonisti sono giunti in ...