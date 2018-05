Uomini e Donne | Puntata 11 maggio 2018

Uomini e Donne oggi : Riccardo batte Sossio prima di lasciare il programma : Uomini e Donne oggi: la rivalità tra Riccardo e Sossio si conclude con la vittoria del Guarnieri A Uomini e Donne, Riccardo batte Sossio prima di lasciare il programma insieme a Ida. Finalmente una delle coppie più amate di questa edizione del Trono Over è riuscita ad arrivare a una scelta. La dama ha chiaramente […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Riccardo batte Sossio prima di lasciare il programma proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : GEMMA e GIORGIO si chiariscono ma… : Il blog Isa e Chia ha fornito delle anticipazioni sull’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne avvenuta mercoledì 9 maggio 2018; una delle protagoniste del nuovo appuntamento sarà ovviamente GEMMA Galgani: emozionata per il trionfo dell’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la dama ha raccontato le sue sensazioni alla redazione ed ha avuto un piccolo momento di crisi dovuto alla sua partecipazione al dating ...

Uomini e Donne | Diretta | 11 maggio 2018 : [live_placement]prosegui la letturaUomini e Donne | Diretta | 11 maggio 2018 pubblicato su Gossipblog.it 11 maggio 2018 14:41.

GIULIA DE LELLIS - LA VERITÀ SULL'ADDIO AD ANDREA DAMANTE / Sarà lei tronista a Uomini e donne? L'amica dice... : GIULIA De LELLIS sbotta sui social dopo le parole della presunta amica sulla rottura con ANDREA DAMANTE e si prepara a salire sul trono di Uomini e Donne. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:23:00 GMT)

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Scoppia il gossip sul Web : Il pubblico di Maria De Filippi trema: Tina Cipollari lascerà Uomini e Donne? Il trono Classico e il trono Over perderebbero una grande protagonista, se davvero l'opinionista dovesse abbandonare: nulla sarebbe più uguale a prima, anche Gianni Sperti perderebbe la sua spalla e siamo sicuri che Tina mancherebbe a tutti, pure se c'è qualcuno che la trova fuori dalle righe e spietata, ma è il suo ruolo che lo richiede. Negli anni, Tina è diventata ...

Tina lascia Uomini e Donne? Maria De Filippi senza parole : Il pubblico di Maria De Filippi trema: Tina Cipollari lascerà Uomini e Donne? Il trono Classico e il trono Over perderebbero una grande protagonista, se davvero l'opinionista dovesse abbandonare: nulla sarebbe più uguale a prima, anche Gianni Sperti perderebbe la sua spalla e siamo sicuri che Tina mancherebbe a tutti, pure se c'è qualcuno che la trova fuori dalle righe e spietata, ma è il suo ruolo che lo richiede. Negli anni, Tina è diventata ...

Uomini E DONNE / Ultime registrazioni prima della fine - quando si andrà in pausa? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro lascia il programma senza scelta? Maria De Filippi furiosa con il tronista: dure conseguenze in arrivo(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:39:00 GMT)

Uomini E DONNE / Sorrisi e salutini - da chi? Da Gemma Galgani in love (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, novità dopo l'addio al programma. Ma a settembre il ritorno in studio, ecco perché. Tutto è pronto per il gran finale della settimana in compagnia del trono over di UOMINI e DONNE. Dopo il lieto fine, almeno per adesso, regalato alla trasmissione da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sembra che per Gemma Galgani si avvicini ormai un'estate ancora da single o, ...

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Ci sarà Michael Terlizzi tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2018-2019? Ce lo siamo chiesti tutti sin dalla prima inquadratura tra il pubblico all'Isola dei famosi, un po' tutti abbiamo pensato che sarebbe stato il candidato perfetto per il trono Classico e potremmo avere ragione vedendolo seduto sul trono il prossimo settembre. Voci di corridoio continuano a dare Michael tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, lui ha confermato di ...

Uomini e Donne | Puntata 11 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante Puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over prosegui la letturaUomini e Donne | Puntata 11 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 11 maggio 2018 12:08.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 9 maggio 2018 : Maria De Filippi sgrida Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 9 maggio 2018: Gianni visiona i messaggi di Ursula per scoprire la verità! Giorgio spiazza Gemma… Anticipazioni Uomini e Donne: Maria annuncia che Giorgio ha da comunicare qualcosa di molto importante a Gemma! Marco esce dallo studio! In Gianni nasce un atroce sospetto: Ursula e Sossio stanno insieme? Il dating show di Maria De Filippi è pronto a stupirci con una nuova registrazione ...

Uomini e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri - la foto di coppia : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e Donne Over, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. La loro storia divisa tra alti e bassi, ha fatto sognare i telespettatori. Ecco la loro prima foto di coppia! Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono resi protagonisti di un vero e proprio colpo di scena. Durante una recente puntata di Uomini e Donne Over, dopo un ennesimo litigio, hanno suggellato il loro rapporto con un ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro cacciato dal Trono? La De Filippi infuriata : Nuovo spazio dedicato a "Uomini e Donne". La popolare trasmissione Mediaset tra poche settimane andrà in pausa estiva per poi ricominciare il prossimo autunno. Nei prossimi giorni verranno registrate le scelte delle troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. E quella di Mariano Catanzaro? Moto probabilmente il ragazzo campano non sceglierà nessuno. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è successo nelle ultime ore. Le segnalazioni ...

Uomini e Donne - accesa lite tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti : ecco il motivo Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Uomini e Donne [Video], la trasmissione prodotta dalla Fascino che tra poche settimane andra' in pausa estiva. Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono over e in studio ci sono stati dei momenti di tensione. Gianni Sperti e Giorgio Manetti hanno avuto un'accesa discussione e sono volate delle pesanti affermazioni. Per quale motivo si è scaturita questa lite? Per scoprirlo vi ...