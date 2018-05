Unioni civili | la legge compie due anni A dire ' Sì' sono state oltre 14mila persone

L'arcivescovo ribadisce il No alle Unioni civili per Beto e Vincenzo nel Chiostro francescano : "Questioni di opportunità" : "Bisogna rispettare le leggi dello Stato, ma ritengo che il confronto tra Comune e frati francescani sia scaturito da una questione di opportunità". Don Franco Alfano scandisce la parole. L'arcivescovo della Diocesi Sorrento-Castellammare, raggiunto al telefono, interviene sul caso - raccontato in in prima battuta dall'Huffpost - da Vincenzo D'Andrea, il ventisettenne che si è visto rifiutare dal Comune di Sorrento il permesso a ...

Sorrento - vietate le Unioni civili in un chiostro francescano : Sorrento, vietate le unioni civili in un chiostro francescano Una coppia gay si è vista negare la disponibilità, nonostante il luogo sia di proprietà comunale. Il sindaco Cuomo: “È attiguo al monastero, non mi sembra opportuno celebrare lì questo tipo di unione” Parole chiave: ...

Sorrento - vietate le Unioni civili in un chiostro francescano - : Una coppia gay si è vista negare la disponibilità, nonostante il luogo sia di proprietà comunale. Il sindaco Cuomo: "È attiguo al monastero, non mi sembra opportuno celebrare lì questo tipo di unione"

No alle Unioni civili al chiostro di San Francesco - il Comune di Sorrento accusato di discriminare gli omosessuali : Sorrento. È una delle location preferite dalle circa 500 coppie che ogni anno scelgono Sorrento per celebrare le proprie nozze con rito civile. Soprattutto nel periodo estivo il trecentesco chiostro ...

Due anni di legge Cirinnà - celebrate più di 6000 Unioni civili : Due anni di legge Cirinnà, celebrate più di 6000 unioni civili Sono 12mila le persone dello stesso sesso che si sono unite grazie al provvedimento approvato l’11 maggio 2016. Nel 2017 si è registrato un aumento del 149%. La Lombardia è la regione che ha visto il maggior numero di coppie, seguita da Lazio ed Emilia Romagna. ...

Vietate le Unioni civili nel famoso Chiostro di San Francesco a Sorrento : Le speranze di Vincenzo D'Andrea si sono infrante contro lo schermo sul quale ha letto la risposta del Comune di Sorrento. Il sogno di sposare il suo Beto in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia spazzato via da quelle dodici parole: "Nel Chiostro di San Francesco non si svolgono cerimonie riguardanti unioni civili". A due anni dalla legge Cirinnà le unioni civili, che come documentato da HuffPost hanno registrato un incremento in ...

Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge sulle Unioni civili : Il testo approvato mercoledì 11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti si compone di un articolo unico che detta due distinte discipline: la prima regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda introduce una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie dello stesso sesso che eterosessuali.La legge nasce dal disegno di legge - prima firmataria la senatrice Monica ...

Unioni civili - Appendino : a Torino riconosceremo i figli di coppie gay : Unioni civili, Appendino: a Torino riconosceremo i figli di coppie gay A seguito della polemica nata dopo che l’anagrafe che non ha registrato il bimbo nato con due madri, interviene su Facebook il sindaco Continua a leggere

Unioni civili - Appendino : a Torino riconosceremo i figli di coppie gay : "Tuttavia la nostra posizione politica è chiarissima - conclude. - Lo è sin da quando all'inizio del nostro mandato, insieme all'assessore ai Diritti, Marco Alessandro Giusta, abbiamo dato un segnale ...

Unioni civili - Appendino : 'Pieno riconoscimento a tutte le famiglie' : "Tuttavia la nostra posizione politica è chiarissima - conclude. - Lo è sin da quando all'inizio del nostro mandato, insieme all'assessore ai Diritti, Marco Alessandro Giusta, abbiamo dato un segnale ...

La7 - Diaco vs Ruggiero (Tradizionalisti Cattolici) su Unioni civili : “E’ tutto di cattivissimo gusto”. E lascia la trasmissione : Polemica al fulmicotone a Non è L’arena (La7) tra il giornalista Pierlugi Diaco e Maurizio Ruggiero dell’Associazione tradizionalisti cattolici. Lo scontro procede in crescendo, a partire da un dibattito incentrato sul fenomeno degli scambisti e sui club privè. Poi Ruggiero attacca le unioni civili e Diaco, da novembre unitosi in matrimonio con il collega Alessio Orsingher: “L’unica unione legittima è quella tra uomo e donna davanti al ...

Elisabetta Casellati : "Lo Stato non può equiparare matrimonio e Unioni civili" : Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra alla presidenza del Senato, sul concetto di famiglia ha le idee chiare. E le ha enunciate al convegno "La famiglia è una. I diritti sono per tutti", promosso a Roma dall'associazione "Italia più" nel gennaio 2016."La famiglia non è un concetto estensibile - ha affermato -. Lo Stato non può equiparare matrimonio e unioni civili, né far crescere un minore in una ...

Film sulle Unioni civili a scuola : scoppia la polemica : Genitori in protesta per un Film fatto vedere a scuola. Generazione Famiglia?, attraverso un comunicato stampa, ha segnalato quello che sarebbe un caso di "propaganda politica e ideologica" nel Liceo Amaldi di Roma, a Tor Bella Monaca. Lo stesso per cui delle famiglie si sarebbero lamentate: "Stanno trasformando le scuole in campi di rieducazione di massa, eliminando il ruolo educativo fondamentale dei genitori. Ma le ...