Una straordinaria estate sovietica a Cannes

Nei colori e nelle atmosfere dei quadri di Elvira Colognori e Anna Garibotti - Una normalità 'straordinaria' : In un mondo dove l'individualismo regna assoluto è raro vedere pittrici che uniscono le proprie visioni del mondo e i frutti espressivi che le rappresentano. Come ha sottolineato anche il curatore ...

ROMA - CUORE ARTIFICIALE SALVAVITA/ Salvata Una bimba al Bambino Gesù grazie a un'autorizzazione straordinaria : Il CUORE ARTIFICIALE SALVAVITA è uno strumento di innovazione che tiene in vita una bambina di tre anni ricoverata al Bambin Gesù. L'intervento è stato positivo: è il secondo caso al mondo.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:59:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 aprile 2018 : Scorpione sfortUnato - Bilancia crescita straordinaria : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 20 aprile 2018. Previsioni segno per segno: per il Leone bellissima situazione in amore all'orizzonte. Sentimenti al top anche per il Sagittario(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:56:00 GMT)

MotoGP - GP Americhe 2018 : Valentino Rossi parlerà in Una conferenza stampa ‘straordinaria’ : Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Johann Zarco, Maverick Viñale, Jack Miller e Alex Rins saranno i piloti presenti nella canonica conferenza stampa di presentazione del GP di Austin (Stati Uniti), terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Come era prevedibile, né Valentino Rossi e né Marc Marquez saranno presenti all’appuntamento classico con la stampa, dopo quanto avvenuto nella domenica di gara in Argentina. C’è però un ...

“Il tumore è spaventoso”. Cuccarini a nudo. È arrivato all’improvviso e tutto ha preso Una piega inaspettata. Lorella è straordinaria : “La vita è cambiata così” : Ormai sono passati molti anni da quel periodo difficile per la loro salute. Lorella Cuccarini e Vittoria Belvedere condividono infatti un problema legato all’asportazione della tiroide. Le due bellissime star dello spettacolo italiano hanno raccontato la loro vicenda, anche per diffondere conoscenza su questo problema e rassicurare che soffre della stessa problematica. La ballerina più amata dagli italiani è stata costretta ad ...

Nuovo governo - perché rischia di fare Una manovra straordinaria : Per l'Europa ci vuole una correzione di 3,5 miliardi al deficit strutturale. Ma Bruxelles potrebbe chiudere un occhio

Addio Fabrizio Frizzi - ci lasci Una straordinaria eredità : L'ultima gioia sportiva gliel'ha data la Ferrari che amava quanto la Roma - nel suo cuore c'era anche uno spazio per il Bologna . Poi se n'è andato 'verso l'infinito e oltre' . Se frequentate i social ...

Una straordinaria - normalissima mattinata con Johanna : Johanna Maggy Hauksdottir: lo si intuisce facilmente anche dal nome – che suona come quello della protagonista di una fiaba – che arriva dall’estremo Nord. Ma basterebbe persino solo intercettarla di sfuggita mentre passeggia nel Parco Sempione, come fa tutte le mattine, per cogliere nella luce del suo sguardo e nei riflessi dei suoi lunghi capelli le sue origini scandinave. Arriva da Reykjavík Johanna, ma prima di approdare a ...

Azzurra Caccetta - ritratto di un'artista e di Una donna di straordinaria : Ho fatto anche tantissima esperienza di palco, ho fatto parte di una compagnia di danza contemporanea, ho fatto dei passaggi televisivi, ho preso parte a spettacoli di prosa, ho studiato anche ...

Stephen Hawking - gli scatti di Una vita straordinaria : Una vita di scoperte, conquiste, successi e battaglie. Noi di Wired vogliamo rendere omaggio al grande astrofisico Stephen Hawking ricordando, con questi scatti, alcuni episodi della sua lunga e brillante permanenza su questa Terra. Chi lo ha conosciuto racconta della spiccata propensione fin dall’infanzia per le materie scientifiche, della predilezione per la matematica di quello che sarebbe stato uno dei più noti cosmologi ...

Morto Stephen Hawking a 76 anni - Una testimonianza di vita straordinaria : Secondo i medici, la malattia che ingabbiava il suo corpo gli avrebbe impedito questa vita durissima, ma straordinaria. Stephen Hawking era destinato a morire giovane, quando gli diagnosticarono la Sla. E invece ha convissuto con la sclerosi laterale amiotrofica fino all'età di 76 anni, prima di spegnersi nella sua casa di Cambridge. Grazie ai suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia era il più famoso fisico al ...

Aeroporto - il Consiglio ComUnale di Marsala vuole risposte chiare; seduta straordinaria aperta per il 19 marzo prossimo : La decisione di Ryanair di lasciare la base di Birgi, non è certamente un fatto improvviso, ma la conseguenza di una fallimentare gestione da parte della politica e dei soggetti istituzionali ...

Biathlon - Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 : Una straordinaria Italia vince la staffetta mista e la classifica di specialità! Regolate Ucraina e Norvegia : Una giornata storica per l’Italia del Biathlon! A Konthiolahti, infatti, arriva il primo successo in assoluto nella staffetta mista 2x6km donne+2×7,5km uomini valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Per i nostri alfieri, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer, oltre al successo odierno arriva anche la vittoria nella graduatoria assoluta della specialità. Un risultato non da poco per il quartetto che ...

Juventus - Rugani : 'A Londra serve Una gara straordinaria' : TORINO - Alla vigilia di uno degli snodi più importanti della stagione, Daniele Rugani indica la ricetta per battere il Tottenham e timbrare il pass per i quarti: 'Ci aspetta una partita in cui i ...