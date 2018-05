TrainUp arriva a Milano e trasforma la città in Una palestra a cielo aperto : Tenersi in forma, allenarsi all'aria aperta e conoscere nuove persone, senza vincoli di orario, luogo o iscrizioni: è questa l'idea di TrainUp, l'app che ha conquistato migliaia di sportivi torinesi e oggi si appresta a sedurre anche Milano. A Torino, in diecimila l'hanno scaricata, 2500 gli appassionati di sport che la usano regolarmente, cento i trainer che hanno guidato gli allenamenti tra parchi e percorsi pedonali della città. ...

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve Una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...

Una città irlandese ha detto 'no' a un investimento di Apple da 850 milioni : Apple? ha accantonato il suo piano per costruire un centro dati da 850 milioni di euro in Irlanda. L'impianto sarebbe dovuto sorgere ad Athenry nella contea di Galway e avrebbe dovuto essere uno dei primi data Center di Apple in Europa. Tuttavia alcuni abitanti della contea si sono opposti alla nascita del centro, sollevando preoccupazioni per la flora e la fauna locali, problemi energetici, di inquinamento sonoro e persino pericoli per una ...

Foto di Una città distrutta da un terremoto 10 anni fa : Quella di Beichuan, nella regione cinese del Sichuan, che fu abbandonata dopo il terremoto del 2008 che uccise almeno 69mila persone The post Foto di una città distrutta da un terremoto 10 anni fa appeared first on Il Post.

Altopascio : Una città in festa per le Mille Miglia : ... dal calcio nel parco delle Mura , ore 10, , all'area fitness , ore 15, , fino alle esibizioni di ginnastica ritmica , ore 16, e di pattinaggio freestyle , ore 16.30, , e gli spettacoli di danza , ...

Una città irlandese ha detto 'no' a un investimento di Apple da 850 milioni : Apple? ha accantonato il suo piano per costruire un centro dati da 850 milioni di euro in Irlanda. L'impianto sarebbe dovuto sorgere ad Athenry nella contea di Galway e avrebbe dovuto essere uno dei primi data Center di Apple in Europa. Tuttavia alcuni abitanti della contea si sono opposti alla nascita del centro, sollevando preoccupazioni per la flora e la fauna locali, problemi energetici, di inquinamento sonoro e persino pericoli per una ...

Una città irlandese ha detto 'no' a un investrimento di Apple da 850 milioni : Apple? ha accantonato il suo piano per costruire un centro dati da 850 milioni di euro in Irlanda. L'impianto sarebbe dovuto sorgere ad Athenry nella contea di Galway e avrebbe dovuto essere uno dei primi data Center di Apple in Europa. Tuttavia alcuni abitanti della contea si sono opposti alla nascita del centro, sollevando preoccupazioni per la flora e la fauna locali, problemi energetici, di inquinamento sonoro e persino pericoli per una ...

Australia : Wade Island - l’isola in vendita che costa meno di Una casa in città [GALLERY] : 1/5 ...

Clima - le nostre città rischiano di diventare forni. A Taranto Una giornata per parlarne : Il 15 e 16 maggio Taranto ospiterà la Conferenza nazionale “Clima, inquinamento atmosferico e salute” diventando così, per almeno per due giorni, la capitale d’Italia dell’impegno a favore della Salute e contro l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti Climatici. L’iniziativa è nata grazie alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, all’Associazione Medici per l’Ambiente e all’Ordine dei Medici di Taranto, con la collaborazione del ...

La città irlandese di Ennis è terrorizzata da Una mandria di capre : "Si riproducono come se non ci fosse un domani" : Potrebbe essere un destino crudele quello che spetta alla mandria di capre selvatiche che vive in una cittadina dell'Irlanda dell'est. Ci troviamo ad Ennis, 25mila abitanti, nella contea di Clare. Qui i cittadini si sentono minacciati dalla presenza delle troppe capre che "procreano come se non ci fosse un domani". Per questo potrebbero essere castrate. come si legge sull'Indipendent, i consiglieri del comune hanno riferito che gli animali ...

AdUnata degli Alpini - Corepla dona alla città di Trento un parco giochi in plastica riciclata : Grazie all’impegno di Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e la raccolta degli imballaggi in plastica con Pro.mo Gruppo Produttori Stoviglie Monouso in plastica, il gestore dei servizi di igiene ambientale...

Al via la 91ma AdUnata a Trento - inaugurate le cittadelle degli Alpini e della Protezione civile : ... che si estende su un'area di circa 11 mila metri quadrati, lo stand curato dall'Info-Team dell'Esercito, dove sono disponibili le informazioni necessarie per conoscere il mondo degli Alpini e per ...

Uber cerca Una città fuori dagli Stati Uniti per testare i suoi taxi volanti : AAA, nuova città in cui lanciare UberAir cercasi, rigorosamente al di fuori degli Stati Uniti. La seconda giornata di Elevate, l’evento a Los Angeles con cui il colosso del ride-sharing ha deciso di presentare i suoi progetti per la costruzione di una flotta di taxi nel cielo, ha confermato che le mire di Uber vanno ben al di là dei confini a stelle e strisce. Durante la conferenza è stato infatti annunciato che alle due città pilota già ...

"La solitudine è Una città e la abitiamo tutti" : 'Vivevo in subaffitto a Manhattan, in appartamenti strambi, poco familiari, circondata dagli oggetti di altre persone, e mi sentivo profondamente sola. Una relazione era appena finita e stavo cercando ...