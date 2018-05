Una banca pubblica per gli investimenti Il disegno di Casaleggio per la

Apple sempre più "banca" : pronta Una carta di credito con Goldman Sachs : MILANO - Apple e Goldman Sachs stanno lavorando per lanciare insieme una nuova carta di credito, una mossa che permetterebbe al produttore dell'iPhone di entrare sempre di più nelle tasche dei suoi ...

Crollo dei mercati finanziari - altro che spettro urne. Il problema è ancora Una volta bancario : In oltre due mesi di crisi politica italiana i mercati non hanno battuto ciglio. Anzi, a ben vedere l’indice di Borsa (il Ftse Mib) si è portato al di sopra dei 24mila punti toccando i massimi registrati nel lontano luglio 2015 e realizzando la migliore performance di periodo tra gli indici europei. Significativo dunque che il calo di martedì 8 dell’indice di Borsa e il lieve innalzamento dello spread rispetto al bund tedesco (salito a quota ...

A teatro Una black comedy per ridere a denti stretti degli scandali bancari : "Cos'è rapinare una banca, in confronto a fondarla?", si chiedeva Bertolt Brecht. A Roma, al teatro de' Servi, è in scena una black comedy d'attualità ispirata agli scandali bancari...

Rossi - Banca d'Italia - : i bitcoin sono Una bolla di sapone : Torino, 7 mag. , askanews, I bitcoin 'sono una bolla di sapone, sospesa nell'aria. Che fine faranno non si sa, ma non potranno avere mai una funzione monetaria a meno che l'umanità non decida di ...

Milano : tentata rapina a Una banca - arrestato n flagranza di reato : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Gli uomini della Squadra mobile di Milano hanno arrestato in flagranza di reato un pluripregiudicato per tentata rapina ai danni di una filiale della Bnl in via Cimarosa, a Milano. Si tratta di A.V., 69 anni, proveniente da Eboli (Salerno) e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo è entrato in banca brandendo un coltello e intimando ai cassieri di consegnargli il ...

In marcia il piano dell'Ue sulla finanza sostenibile. Banca Etica : "Una pietra miliare - ma attenti alle lobby" : Per questo la Commissione l'8 marzo scorso ha presentato un piano d'azione articolato 'per un'economia più verde e più pulita'; e per questo a Bruxelles si sta lavorando per mettere insieme un gruppo ...

Rapina in banca : ferisce Una cassiera e lascia Una bomba finta per fuggire : Una cassiera è rimasta leggermente ferita durante la Rapina alla filiale della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in via Sant'Alberto a Ravenna accaduta verso le 15 di oggi, 16 aprile. La ...

SuperEnalotto - sbanca con Una schedina da tre euro : "E' un nonno - si è commosso" : È un nonno, benché non troppo in là con gli anni, il fortunato che ha centrato un "5+1"...

La Svizzera ha fatto Una nuova richiesta di estradizione per Hervé Falciani - quello della “lista Falciani” legata alla banca HSBC : Il ministero della Giustizia della Svizzera ha confermato di aver fatto alla Spagna una richiesta per l’estradizione di Hervé Falciani, l’uomo che diffuse molte informazioni su persone e società titolari di conti correnti in Svizzera. Falciani si trova in Spagna The post La Svizzera ha fatto una nuova richiesta di estradizione per Hervé Falciani, quello della “lista Falciani” legata alla banca HSBC appeared first on Il ...

Gioca cinque euro e sbanca : aveva Una probabilità su sei milioni : Colpo grosso al 'gratta e vinci' in Friuli Venezia Giulia. Un Giocatore si è portato a casa ben 500mila euro, grazie ad un biglietto da 5 euro della serie "Doppia Sfida". Il tagliando...

Curling - Mondiali 2018 : a Las Vegas l’Italia vuole sbancare alla roulette. Azzurri per Una nuova magia : L’Italia vuole provare a sbancare la roulette di Las Vegas: nella città dell’azzardo si disputeranno i Mondiali 2018 di Curling maschile e la nostra Nazionale proverà a essere una delle grandi protagoniste. Gli Azzurri sono chiamati a un mezzo miracolo: sarà una rassegna iridata molto dura e impegnativa, dal 31 marzo all’8 aprile si lotterà colpo su colpo con tante corazzate del circuito internazionale. La stagione per il ...

Turchia - italiano scomparso a Istanbul : documenti e telefono in cestino - vuoto il conto in banca. Il padre. ‘Non è Una fuga’ : Il portafogli vuoto, i documenti e il telefono scarico rinvenuti in un cestino. Lo zaino è nella sua camera all’hotel Sultanhamet di Istanbul. Il suo conto in banca risulta vuoto. Obitori e ospedali non l’hanno registrato, mentre le telecamere l’hanno ripreso l’ultima volta mercoledì 14, nel pomeriggio, in due locali. E le parole del padre, poi: “Escludo che si tratti di una fuga”. Ne è convinto Eligio Fiori, il padre di ...

Remington - Una delle più vecchie aziende produttrici di armi degli Stati Uniti - ha dichiarato bancarotta : Remington Outdoor, una delle più vecchie aziende produttrici di armi da fuoco degli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta per potere rimanere in affari mentre prova a ristrutturare l’enorme debito contratto negli ultimi anni, pari a quasi un miliardo di dollari, The post Remington, una delle più vecchie aziende produttrici di armi degli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta appeared first on Il Post.