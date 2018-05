UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 14 maggio 2018

Un POSTO al Sole - dopo 18 anni resuscita Rita Giordano : L'uscita di scena di Rita Giordano , uccisa con un colpo di arma da fuoco, proprio non era andata giù ai tanti fan di Un Posto al Sole . Sono passati ben 18 anni, ma il colpo di scena sta per arrivare.

Un POSTO al Sole - il colpo di scena : dopo 18 anni 'resuscita' Rita Giordano : L'uscita di scena di Rita Giordano , uccisa con un colpo di arma da fuoco, proprio non era andata giù ai tanti fan di Un Posto al Sole. Sono passati ben 18 anni, ma il colpo di scena sta per arrivare. ...

Un POSTO al sole puntata numero 5mila in onda venerdì 11 maggio : anticipazioni #upas5000 : La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio ...

Un POSTO al sole anticipazioni : ELENA chiede di nuovo lavoro a ENRIQUEZ : Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 10 maggio abbiamo visto andare in fumo il piano orchestrato da ELENA (Valentina Pace) per incastrare Massimo ENRIQUEZ (Rodolfo Corsato): quest’ultimo si è dimostrato più scaltro del previsto e ha neutralizzato sul nascere qualsiasi intenzione battagliera della giovane Giordano, che ora non ha nulla in mano per denunciare il legale. Superata la puntata 5000, che come sappiamo non seguirà il ...

Un POSTO al Sole - 5000 puntate per la soap di Rai 3 : speciale di un'ora con ritorni e sorprese : Un Posto al Sole festeggia le 5000 puntate questa sera, venerdì 11 maggio, con uno speciale di un'ora in onda su Rai 3 dalle 20.35. Un doppio appuntamento dal sapore particolare che ruota intorno a Raffaele Giordano (Patrizio Rispo), storico portiere di Palazzo Palladini: una caduta 'in servizio' sarà l'incidente scatenante di un viaggio onirico che avrà svolte inattese per il personaggio e per il pubblico.prosegui la letturaUn Posto al ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata 5000 di venerdì 11 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 11 maggio 2018: Quella in onda domani non è una puntata di Upas come tutte le altre. Ne abbiamo già parlato: l’episodio dell’11 maggio è il numero 5000, che avrà una durata doppia rispetto al solito (inizierà alle 20,15) e sarà narrativamente “slegato” dal contesto consueto. In seguito ad una rovinosa caduta, vedremo Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) vivere ...

Un POSTO al sole : Tv Soap intervista LUISA AMATUCCI (Silvia) : Nella settimana in cui si festeggia la puntata 5000 di Un posto al sole, abbiamo rivolto qualche domanda a LUISA AMATUCCI, che con il personaggio di Silvia Graziani è presente nel cast sin dagli albori della Soap. LUISA come vivi il traguardo delle 5000 puntate da attrice storica presente fin dal primo episodio? Naturalmente con gioia e orgoglio!!! Sono molto felice ed emozionata… Ricordi il tuo primissimo giorno sul set, 22 anni fa? Fu un ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 11 maggio 2018 : speciali ospiti per festeggiare la puntata N° 5000 : Raffaele vivrà un'esperienza mistica che lo porterà ad incontrare persone a lui care da tempo scomparse...

Un POSTO al Sole celebra le 5000 puntate con uno speciale di un’ora : Un Posto al Sole festeggia il traguardo delle 5000 puntate Un Posto al Sole celebra un bel traguardo. La popolare soap opera di Rai3 festeggia le 5000 puntate. Lo fa venerdì 11 maggio 2018 con un episodio speciale in onda dalle 20.35 circa alle 21.25. Così la popolare serie tiene vivo il ricordo delle trame passate, […] L'articolo Un Posto al Sole celebra le 5000 puntate con uno speciale di un’ora proviene da Gossip e Tv.

Un POSTO al Sole - Nina Soldano : "Marina è faticosa - ma quante soddisfazioni! La storia lesbo? La rifarei subito" : Da quindici anni interpreta il complesso ruolo di Marina Giordano, ma per Nina Soldano il tempo non è passato: bellissima e sportiva, col suo volto acqua e sapone, ci accoglie con un gran sorriso che parte dagli occhi per raccontarci a modo suo le prime 5000 puntate di Un Posto al Sole. La soap ambientata a Napoli, nata nel 1996, festeggia il suo ennesimo record con la messa in onda di un episodio speciale di un'ora venerdì 11 maggio piena ...

Un POSTO al Sole festeggia 5000 puntate – Le curiosità che forse non sapevi : Raffaele incontra sua moglie morta nella puntata 5000 di Upas Un Posto al Sole ha raggiunto il traguardo delle 5000 puntate, un risultato da record per la serialità italiana. In onda dal lontano 1996 la soap è diventata negli anni un appuntamento imperdibile per il pubblico di Rai3. 22 anni di passioni e grandi amori, litigi e riappacificazioni, misteri e segreti, uniti ad una buona dose di commedia e ad importanti tematiche sociali, ma anche 22 ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 10 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 10 maggio 2018: Elena (Valentina Pace) cerca di incastrare Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato) registrando il loro incontro, ma il losco avvocato riesce a non cadere nella trappola… Otello Testa (Lucio Allocca) è felicemente in procinto di effettuare il “varo” della sua motocicletta vintage… Mariella (Antonella Prisco) comincia a gustare la sua nuova vita da single, ma Cerruti ...

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 14-18 maggio 2018 : Marina sconfitta da Veronica! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 14 a venerdì 18 maggio 2018: tra Roberto e Veronica è feeling! Elena spiazza Niko con una scelta choc! Anticipazioni Un posto al sole: la sconfitta personale e professionale della Giordano! Anita visita la mamma di Antonio Baroni e vive momenti di grande turbamento! Elena torna da Enriquez, sconvolgendo Niko! Viola di fronte ad un bivio… Intrighi, bugie, ...

Un POSTO al sole - colpo di scena : torna Rita Giordano. Fan in delirio : Rita Giordano venne freddata da un colpo di pistola dopo quasi mille puntate. Un'uscita dalla scena di Un posto al sole che non è mai andata giù ai fan della soap di RaiTre. Ora però la consorte di ...