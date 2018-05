Un nuovo Sakura Wars sarà pubblicato entro il 31 marzo 2019

eurogamer

(Di venerdì 11 maggio 2018) Lo scorso aprile Sega annunciò uncapitoloper le piattaforme attuali. Sebbene negli anni non si sia parlato di nessuna finestra di lancio, in questi giorni abbiamo scoperto che il titolo non è così lontano dall'essere.Come riporta Dualshockers, durante l'ultimo rendiconto finanziario di Sega è emerso che la pubblicazione del titolo è prevista durante l'anno fiscale, insieme a Shenmue I & II. Questo vuol dire che il gioco usciràil 31, almeno sul territorio giapponese.è un franchise di giochi di ruolo tattici con visual novel ed elementi dating rilasciati in Giappone tra il 1996 e il 2005 e possono essere definiti come i precursori di Valkyria Chronicles, serie con cui condivide molti degli sviluppatori. Pensate che il character designer era Kosuke Fujishima (Tales e Oh My Goddess! fame). Attualmente: So ...