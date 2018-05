Un manifesto per donne che fanno scienza : (foto: Getty Images) Come rafforzare il ruolo delle donne nella scienza? Bisognerebbe creare nuove banche dati per rendere più facile l’individuazione delle ricercatrici, avere un numero minimo di scienziate nelle commissioni della governance accademica e un’elaborazione di dati universitari differenziati per genere. Sono solo alcune delle proposte emerse durante l’incontro per la definizione di una prima versione del manifesto ...

SISSA - Lanciati alla SISSA i punti del manifesto Internazionale di Trieste per le donne nella scienza : ... impegnate sia sul piano scientifico, sia su quello organizzativo, hanno condiviso esperienze e buone pratiche su come le donne nella scienza possono fare rete, in differenti discipline, per ...

Da Firenze un manifesto per l'alta formazione in Italia : ... oltre che per rafforzare il peso della nostra identità nazionale nel mondo. Tra i partecipanti il numero uno di Camera Moda , Carlo Capasa - che ha annunciato la futura presentazione di un trust per ...

manifesto per l'uguaglianza : ... dagli spazi aperti alla criminalità e al terrorismo fino alla stessa stagnazione dell'economia. Questa crescita delle discriminazioni e delle disuguaglianze è dovuta al crollo della politica, che in ...

Bruxelles - CNR : un manifesto per chiedere maggiori risorse per ricerca e innovazione nel Bilancio europeo 2021-2027 : Più fondi a ricerca e innovazione per il 2021-2027. È questa la sintesi del Manifesto ‘Multiannual Financial Framework (MFF) for Research & Innovation’, nato a Bruxelles su iniziativa del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e sottoscritto da importanti enti pubblici di ricerca di Francia (CNRS), Germania (Helmoltz e Leibniz) e Spagna (CSIC) per evidenziare la necessità di maggiori investimenti alle attività di ricerca e sviluppo nel ...

Oltre «Il manifesto per il reddito di base» : Tutto il mondo ne parla. Esperienze, proposte, sperimentazioni , goWare, Firenze, 2018, , a quello welfaristico-europeo , Giuseppe Bronzini, Il diritto a un reddito di base. Il welfare nell'era dell'...

Un nuovo manifesto per la cultura del cibo italiano : Tra il 7 e il 10 maggio si terranno in Italia due importanti manifestazioni internazionali dedicate al cibo: Seeds&Chips a Milano e Cibus a Parma. Una concomitanza che rinnova il duello fra le due città per la supremazia di polo leader italiano sul tema del food. In apparenza potrebbe sembrare una follia la sovrapposizione temporale degli eventi, ma in realtà essi rappresentano due facce del mondo alimentare contigue e non ...

Sicilia : partigiani dem presentano ‘manifesto per il Pd’ (2) : (AdnKronos) – Al ‘nuovo’ Pd il compito di “riscrivere il campo semantico della sinistra, dei suoi valori e dei suoi riferimenti sociali”. “Bisogna uscire dalla logica nostalgica – sottolinea Rubino – e fare i conti con i problemi che la realtà ci consegna, a cominciare dalle periferie, dai giovani e dai temi concreti per la Sicilia”. Fondamentale il rapporto con il territorio. “Un ...

Sicilia : partigiani dem presentano ‘manifesto per il Pd’ : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – “Il Partito democratico deve tornare ad essere una comunità che faccia emozionare, che sia popolare e chiaramente collocata nel centrosinistra e nel socialismo europeo. In questi anni siamo apparsi un soggetto indistinto che, nella logica di apertura all’elettorato moderato, ha imbarcato di tutto, procedendo semplicemente ad una somma di ceto politico e non di consensi né, tantomeno, di idee. ...

Il bacio 'spericolato' di Godard nel manifesto del Festival di Cannes : Dopo una giovanissima Claudia Cradinale danzante sui tetti, il Festival di Cannes punta su un bacio cinematografico intenso e spettacolare: quello che si scambiano 'pericolosamente', da un'auto all'...

Arrestato predicatore dell'Isis Suo il primo manifesto in italiano In corso perquisizioni da Nord a Sud : Un 23enne marocchino naturalizzato italiano, Halili Elmahdi, è stato Arrestato dalla Polizia di Stato di Torino con l’accusa di partecipazione all’associazione terroristica dello Stato Islamico. L'inchiesta nasce a fine 2015, quando il giovane davanti al Tribunale di Torino patteggio' Segui su affaritaliani.it

Zingaretti propone un manifesto per un nuovo Pd. Che riparta da 5 punti : 'È del tutto evidente che il nostro posto è all'opposizione; anche se non dobbiamo smettere neppure un momento di fare politica'