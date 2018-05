Ue | Tajani | anacronistico uscire da Europa

State of the Union a Firenze - Tajani : "Sarebbe anacronistico uscire dall'Ue" : Al via la seconda giornata della conferenza sullo stato dell'Unione

Ue - Tajani : 'Uscire dall'Europa oggi sarebbe anacronistico' : "Uscire dall'Europa non ha alcun senso come non ha alcun senso uscire dalla moneta unica: sarebbe anacronistico". A dirlo è il presidente del parlamento Europeo, Antonio Tajani, aprendo il suo ...