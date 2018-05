UEFA SQUALIFICA BUFFON PER REAL MADRID-JUVENTUS? Sfogo a fine partita | a fine mese

Europa League : niente finale per Simeone : maxi squalifica dall’UEFA : Giovedì notte l’Atletico Madrid ha staccato il pass per la finale di Europa League di Lione. I Colchoneros hanno battuto per 1-0 l’Arsenal guadagnando l’accesso alla finale di mercoledì 16 maggio, nella quale affronteranno il Marsiglia. A guidare gli spagnoli dalla panchina però non ci sarà Diego Pablo Simeone. L’allenatore cileno è stato squalificato dalla UEFA a causa degli insulti urlati nei confronti dell’arbitro nella gara di andata delle ...