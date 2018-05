Real-Juve - rosso e sfogo contro l'arbitro : Uefa apre procedimento contro Buffon : NYON - La Uefa ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti del portiere e capitano della Juventus, Gigi Buffon, in merito a quanto accaduto durante e nel post partita del ritorno dei quarti ...

Champions - Uefa apre indagine su Buffon : 16.42 L'Uefa ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti di Gigi Buffon per il comportamento tenuto in occasione di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di Champions dell'11 aprile scorso. Uno per il rosso diretto in occasione del rigore assegnato agli spagnoli nel recupero dall'arbitro Oliver; l'altro per le dichiarazioni rilasciate dal portiere bianconero (parole durissime sul direttore di gara) a fine partita. Il caso sarà ...

L’Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente : “Gli inappropriati sono loro” : L’Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente: “Gli inappropriati sono loro” Le lamentele di James Pallotta contro le decisioni arbitrali in Roma-Liverpool non sono passate inosservate alla Uefa. La Commissione disciplinare, etica e di controllo della federazione internazionale ha infatti aperto un procedimento nei confronti del presidente giallorosso. “Condotta inappropriata” l’accusa ...

Uefa apre al Var in Champions League?/ Ceferin riflette sull'introduzione agli ottavi nel 2018-2019 : Dopo le tante polemiche in Champions League per gli arbitraggi che hanno condizionato pesantemente molte gara, Ceferin, presidente dell'Uefa, ha aperto all'utilizzo del Var(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:59:00 GMT)

L'Uefa si arrende all'evidenza e apre alla Var in Champions : Errori in serie dei fischietti: ipotesi via libera dagli ottavi L' ultimo di una lunga serie a puntare , giustamente, l'indice contro gli arbitri senza Var in Europa è stato il patron della Roma James ...

Insulti all’arbitro - Uefa apre inchiesta contro Simeone : La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, espulso durante la semifinale di andata di Europa League contro l’Arsenal. Il tecnico, andato su tutte le furie per il rosso a Vrsaljko dopo 10 minuti ed allontanato poco dopo dall’arbitro Clement Turpin, è sotto inchiesta per avere rivolto un “insulto” al direttore di gara. Il club spagnolo rischia una sanzione, ...

