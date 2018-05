: #News #Ue, Juncker: fondamento è solidarietà - CybFeed : #News #Ue, Juncker: fondamento è solidarietà - NotizieIN : Ue, Juncker: fondamento è solidarietà - TelevideoRai101 : Ue, Juncker: fondamento è solidarietà -

"Lafa parte del patto fondatore che sta alla base del progetto europeo".Così il presidente della Commissione europea,, al convegno di Firenze, "The State of the Union". "Ho notato in occasione della crisi economica e di quella sui migranti che ci sono europei part time, alle volte ci sono, alle volte no. Io sono per gli europei full time",ha detto."Sono stato tra quelli che hanno riconosciuto la dignità del popolo italiano e greco": occorre "Riformare il sistema di Dublino"e creare "un nuovo sistema d'asilo".(Di venerdì 11 maggio 2018)