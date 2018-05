Ue | Gentiloni | Italia non gaudente sprecona | ha fatto le riforme

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : sisma senza precedenti per il nostro Paese : L’evento tellurico che ha colpito il Centro Italia nel 2016 ha “dimensioni senza precedenti per l’Italia. Non abbiamo mai avuto una sequenza di 3-4 episodi maggiori e di decine di migliaia di eventi sismici della gravita’ che abbiamo avuto qui a partire dal 24 agosto 2016. C’erano stati altri terremoti, anche nell’Appennino, non sono mancate catastrofi naturali. Qui la sfida vera è venuta dal prolungarsi e dal ...

Omicidio Aldo Moro - 40 anni tra Br e misteri/ Gentiloni "delitto pesa su coscienza Italia" : discorso del '68 : Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, 'suo delitto pesa sulla coscienza Italia'.

Sondaggi Politici : Salvini 22% - M5s 32%/ Governo per cambio legge elettorale? Italiani ‘tengono’ Gentiloni : Sondaggi elettorali Politici, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: Italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:12:00 GMT)

Gentiloni : 'Dire no a Mattarella significa dire no all'Italia' : Quindi, sottolinea il presidente del Consiglio, 'attenzione alle mosse che si fanno in politica estera ed economica', e questi sono consigli che passeranno 'al mio successore con la campanella'. Ti ...

Gentiloni : "ITALIA HA BISOGNO DI MIGRANTI"/ Salvini : “Lui di un medico”. Rosato : “Immigrati una risorsa” : GENTILONI: "L'Italia ha BISOGNO dei migranti". Salvini all'attacco: “Chiamate un medico”. E Mirabelli replica: “Dimostra di essere capace solo di fare campagna elettorale”(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:42:00 GMT)

