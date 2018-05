Ucciso brutalmente dal padre | quello che i medici trovano nel corpicino del bimbo è

caffeinamagazine

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una crudeltà inaudita ha spezzato una vita giovanissima, il piccolo Ah’Kiell Walker è stato stroncato a soli 3 mesi dalla brutalità di suo: l’uomo infatti ha ripetutamente picchiato il figlio provocandogli la rottura di alcune costole e una lesione cerebrale che gli è stata fatale. Purtroppo in soli 90 giorni di vita ilha dovuto subire maltrattamenti terribili. Durante l’ultima aggressione, illo ha immerso completamente nell’acqua gelida fino a che è morto. Il tragico episodio di violenza è accaduto lo scorso 30 luglio 2017. Il bambino è stato trovato in fin di vita nella vasca da bagno della casa di Gloucester, dove fino a quel momento aveva trascorso la sua breve vita: i soccorritori lo hanno recuperato in fin di vita, congelato e con un enorme quantità di acqua nei polmoni. (continua dopo la foto) È probabile infatti che durante quell’immersione nell’acqua ...