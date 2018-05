eurogamer

: Ubisoft presenta con un trailer Villa, la nuova mappa italiana di Rainbow Six Siege. #RainbowSixSiege - Eurogamer_it : Ubisoft presenta con un trailer Villa, la nuova mappa italiana di Rainbow Six Siege. #RainbowSixSiege -

(Di venerdì 11 maggio 2018) La Stagione 2 dell'Anno 3 diSixè ormai alle porte, esta lentamente svelando i dettagli per le novità in arrivo che consistono, come di consueto, in unae in due nuovi operatori. Operazione Para Bellum, questo il nome dellastagione, sarà completamente dedicata all'Italia, e solo qualche minuto fa il publisher transalpino hato ufficialmente lacon un bellissimosvelandone inoltre qualche informazione aggiuntiva."Laè stata progettata per offrire uno scenario ideale per uno scontro competitivo", recita il comunicato apparso sul sito diSix, che fornisce inoltre un background storico all'Operazione Para Bellum. Apprendiamo che laè il rifugio della famiglia criminale Vinciguerra, che utilizza questa struttura immersa nelle campagne italiane per condurre una vita agiata e conservare ...