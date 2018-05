Tutto deciso per vertice Usa-Corea del Nord Trump | ' faremo un grande accordo'

“Ecco perché si sono lasciati”. Damellis - la bomba. Un’amica di lei ha deciso di raccontare Tutto : La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita e i fan della coppia sono rimasti basiti: nessuno si aspettava che un amore idilliaco come il loro potesse finire. E invece è successo. Dalla fine della relazione, poi, sono iniziate le frecciatine tra i due. Ha iniziato Andrea: “Voi mi avete conosciuto per la mia buona educazione e, purtroppo, per amore, spesso ho dovuto subire le esuberanze di chi è abituato invece a condividere ...

Classifica senza VAR incredibile : Tutto deciso per Champions ed Europa League Video : Il campionato italiano sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci dopo la prima stagione in cui è apparso un nuovo protagonista: il VAR Video Assistant Referee. L’utilizzo della tecnologia è finalmente sbarcato nel nostro calcio in supporto dei direttori di gara, ma ciò non è servito a fermare le polemiche e la moviola post partite. Nella scorsa giornata di campionato, la 35^a, l’arbitro Orsato [Video] è stato protagonista in negativo del ...

Bomba : Stefano De Martino cambia vita. Reduce dall’esperienza in Honduras - il ballerino ha deciso di dare una svolta definitiva e di “mollare” Tutto. La notizia (super) che addolora le fan : La sua carriera è iniziata nella scuola di Maria De Filippi: Stefano De Martino si era presentato nella categoria danza e, da subito, è stato evidente a tutti il suo talento. E infatti, dopo aver frequentato la scuola, è stato scelto come ballerino professionista della trasmissione. De Martino, ad Amici, aveva anche trovato l’amore: Emma Marrone che frequentava la scuola insieme a lui. Poi, però, era arrivato l’uragano Belen che aveva scatenato ...

“La malattia? Rischiai di morire”. Giovanni Ciacci e il suo racconto inedito choc. Finora non aveva mai parlato di quello che ha passato anni fa - sfiorando addirittura la morte. Adesso - però - ha deciso di confessare Tutto. Cosa ha passato : Per la prima volta al settimanale Di Più, Giovanni Ciacci ha confessato della malattia che per anni lo ha fatto soffrire. Un disturbo che ha condotto il concorrente di Ballando con le Stelle quasi alla morte. Tutto è successo, spiega l’esperto di stile di Detto Fatto, dopo un grande dolore, quando l’uomo aveva 32 anni. Un dolore di cui Ciacci ha preferito non parlare ma che gli ha causato una forte depressione, sfociata poi in bulimia. ...

Lapo Elkann - altra Ferrari distrutta. Come l’ha ridotta. Dopo le polemiche per multe varie e insulti per il colore militare di uno dei suoi bolidi - il rampollo di casa Agnelli aveva deciso di sfoggiare un modello Tutto nuovo. Ma è durato poco… : Rieccoci a parlare di Lapo Elkann. Che ha fatto stavolta? Già, perché purtroppo quando ci si ritrova a dare notizie del rampollo di casa Agnelli, ormai si sa già che se ne leggeranno delle belle (si fa per dire). Il rapporto di Lapo con le sue auto, Come è noto, è molto particolare. Di multe per parcheggi assurdi ne ha prese tante, così Come di insulti per aver fatto una Ferrari tutta mimetizzata Come una vettura militare. Stavolta, però, ...

“Ho l’Hiv”. L’annuncio choc della vip. Famosissima e molto amata ha deciso di confessare a tutti quell’enorme e doloroso “segreto”. Le sue parole sconvolgono i fan che - da lei - Tutto si aspettavano tranne che una cosa del genere. Angoscia : “Ho l’Hiv”. La dichiarazione della vip fa rabbrividire i fan che non si aspettavano di leggere sulla sua pagina Instagram una notizia simile. La donna, Famosissima e molto amata, ha deciso di raccontare la verità dopo un tentativo di ricatto sulla sua condizione da parte di un ex amico. Parliamo di Conchita Wurst, la drag queen vincitrice della cinquantanovesima edizione dell’Eurovision Song Contest 2014 che si è tenuta a Copenaghen. La cantante ...

“I miei ritocchi? Ecco la verità” - parla Raffaella Fico. Negli ultimi tempi ad ogni suo scatto social gli utenti la “massacrano” mettendo in risalto tutti i suoi presunti interventini. La ex di Balotelli - allora - ha deciso di svelare Tutto : Rifatta sì o rifatta no? Non è mai uscite definitivamente dai radar e sui social è seguitissima. Ma ogni volta che posta un suo scatto, più di qualcuno la attacca: il seno è rifatto? Le labbra sono rifatte? Parliamo di Raffaella Fico. Ospite di Domenica Live, la showgirl partenopea ha però voluto smentire di essersi rifatta. L’ex compagna di Mario Balotelli non ha mai ceduto al fascino del bisturi. I suoi segreti di bellezza sono tanto ...

Fabio Fazio - contratto Rai non conforme/ Che tempo che fa - Tutto deciso prima che si creasse la società? : Fabio Fazio in Rai, contratto non conforme: i dubbi sollevati dall'Anac riguardano i ricavi incerti di Che tempo che fa a fronte dell'accordo milionario. E adesso arriva la Corte dei Conti..(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:23:00 GMT)

Empoli - Andreazzoli : 'Futuro? Già Tutto deciso - lo dice il contratto' : Aurelio Andreazzoli , tecnico dell' Empoli , parla dopo il pareggio sul campo dello Spezia a Sky Sport : 'Traoré? Abbiamo delle certezze e lo consideriamo un titolare. Ho avuto il dubbio se utilizzarlo dall'inizio o meno. Siamo stati premiati, Piu ha trovato il gol del pareggio. Merito anche del ...

“La verità su Giorgio e Nino”. Uomini e Donne - parla Anna Tedesco dopo un lungo silenzio. Storia segreta con Manetti? La ex Dama ha deciso di confessare Tutto - anche quell’aspetto inedito su Castanotto : La ormai ex Dama Anna Tedesco torna a parlare a ‘Uomini e Donne Magazine’. Negli ultimi mesi ha fatto parlare soprattutto per le indiscrezioni su una relazione segreta a Giorgio Manetti, che lei al contrario ha sempre negato. “Mi sono ritirata da Uomini e Donne: su di me sono state dette troppe parole al vento”, ha spiegato la Tedesco. La principale ragione che l’ha spinta ad andarsene, è per gli attacchi ...

“È questa è la malattia di Giacomo…”. Elena Santarelli lo confessa. Da mesi il figlio della showgirl è ricoverato per un brutto male e fino ad oggi aveva voluto mantenere il più stretto riserbo. Ma adesso ha deciso di dire Tutto. “Il mio amato bambino…” : La malattia del figlio di Elena Santarelli ha sconvolto tutti. Era il 30 novembre scorso quando l’amata showgirl ha ammesso via social di stare attraversando un periodo difficilissimo, il più brutto della sua vita. La causa di questo immane dolore è la malattia diagnosticata al figlio Giacomo di appena 8 anni. La conduttrice televisiva non ha mai voluto specificare di cosa si trattasse, ha voluto mantenere il riserbo sul male contro ...

Rivoli - uccide la madre di 101 anni e si suicida/ Torino - il figlio aveva un tumore : "Ha deciso Tutto da solo" : uccide la madre e si suicida. Uomo malato di cancro ha sparato alla donna di 101 anni: "Ho un tumore incurabile". Episodio avvenuto in provincia di Torino questa mattina(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:31:00 GMT)

“Sì - sono la donna di Enrico Mentana”. Sempre schiva - ora ha deciso di parlare. Finalmente si scopre Tutto - ecco chi è. Giornalista - sempre sulle sue - ha preso il posto di Michela Rocco di Torrepadula nel cuore del direttore del Tg La7 : Di lui, sappiamo praticamente tutto. Dai dati anagrafici, alle passioni, agli amori. Diventato celebre per quel suo modo di parlare veloce e schietto, prima in Rai, poi come volto e direttore del Tg5 quindi a La7. Enrico Mentana, più che un Giornalista, un opinion leader. Della donna che lo accompagna però, sappiamo poco, così ha deciso di parlare lei. Francesca Fagnani, la Giornalista ha preso il posto dell’ex Miss Italia Michela Rocco ...

“Sì - ora confesso Tutto”. Isola e canna-gate - la rivelazione di Chiara Nasti. Adesso anche lei ha deciso di uscire allo scoperto e un’altra bomba si abbatte sul reality. “E’ arrivato il momento di dirlo” : Se qualcuno stava aspettando un’altra bomba sull’Isola dei Famosi, eccola. “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”. Ecco le diChiarazioni rilasciate da Chiara ...