Tumori | in Sicilia via libera all’uso di 13 nuovi farmaci innovativi

: RT @rep_palermo: In Sicilia tredici nuovi farmaci innovativi contro i tumori [news aggiornata alle 17:46] - crisaky : RT @rep_palermo: In Sicilia tredici nuovi farmaci innovativi contro i tumori [news aggiornata alle 17:46] - Ragusanews : Tumori, in Sicilia via libera a tredici nuovi farmaci - peppesava : Tumori, in Sicilia via libera a tredici nuovi farmaci -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Viaall’uso di 13oncologici in. E’ quanto stabilisce una determinazione del dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale per il prontuario terapeutico riunita nei locali di piazza Ottavio Ziino. Si tratta – spiegano – di medicine innovative immesse nel circuito nazionale e attese anche dalle strutture ospedaliere dell’Isola che fino a oggi non hanno potuto somministrarle ai pazienti, se non in via sperimentale. Ihanno ottenuto il viada Ema (Agenzia europea per i medicinali) e da Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) e sono in uso nelle strutture pubbliche e private sul territorio nazionale. Da oggi saranno resi immediatamente disponibili agli assistiti e inseriti nei ...