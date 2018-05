Tumori : in Sicilia via libera a uso 13 nuovi farmaci innovativi (2) : (AdnKronos) - La determinazione risponde alle richieste dell'associazione di oncologia medica e della commissione Sanità dell'Assemblea regionale Sicilia na e costituisce il passo successivo alla direttiva dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che aveva, nel marzo scorso, disposto il r

Amianto : Razza - Sicilia all'avanguardia per sorveglianza Tumori : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Migliorare la cura delle malattie oncologiche e ridimensionare la mobilità dei pazienti Sicilia ni verso gli ospedali del Nord sono priorità dell'azione di questo governo. La Sicilia è all'avanguardia per la sorveglianza del tumore sul territorio nazionale, con una ret

Sicilia : in piazza le uova di Aslti contro i Tumori infantili : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - I volontari dell'Associazione Siciliana lotta alle Leucemie e ai tumori infantili (Aslti) e dell'Ibiscus Onlus saranno presenti sabato 10 e domenica 11 marzo a Palermo, (via Libertà), a Catania (piazza Stesicoro) e nelle principali piazze Siciliane per vendere le loro u