Tumori | in Sicilia via libera a uso 13 nuovi farmaci innovativi 2

Tumori : in Sicilia via libera a uso 13 nuovi farmaci innovativi : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - Via libera all'uso di 13 farmaci innovativi oncologici in Sicilia. E' quanto stabilisce una determinazione del dirigente generale della Pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commi