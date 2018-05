Tumori alla bocca | “In Italia 4 000 casi l’anno | il 70% muore per diagnosi tardiva”

L'allarme dei ricercatori : Tumori raddoppiati in 10 anni 'Colpa dei cellulari' : ... il sospetto non dovrebbe destare particolare allarme, perché anche se l'uso del cellulare aumentasse il rischio di tumore al cervello», cosa che la scienza non è ancora riuscita a dimostrare, «si ...

Tumori - lampioni a led sotto accusa : aumenterebbero il rischio di cancro alla prostata e al seno : Una ricerca, pubblicata su “Environmental Health Perspectives“, e condotta dalla Università di Exeter e dal Barcelona Institute for Global Health, ha esaminato 4mila persone in 11 diverse regioni della Spagna, ed ha stabilito un possibile collegamento tra l’esposizione all’illuminazione stradale al led e un rischio (doppio) di sviluppare un tumore alla prostata e di 1,5 volte per il cancro al seno: i ricercatori ritengono ...

Tumori : l’esposizione notturna alla luce blu collegata a rischi maggiori di cancro al seno e alla prostata : Uno studio, condotto da un team internazionale guidato dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), riporta un collegamento tra l’esposizione notturna alla luce blu e un rischio maggiore di sviluppare Tumori al seno o alla prostata. La luce blu è un intervallo dello spettro della luce visibile emesso dalla maggior parte dei LED bianchi e dagli schermi di molti tablet e cellulari. Manolis Kogevinas, ricercatore dell’ISGlobal e ...

Tumori : uno studio collega i metalli del suolo alla mortalità a causa del cancro : Il rischio di morire di tumore non è lo stesso in tutte le aree geografiche. Esistono molti fattori che esercitano un’influenza e, tra questi, il tipo di terreno, poiché può contenere metalli pesanti e semimetalli che sono cancerogeni per gli umani. L’esposizione cronica a questi elementi tossici, che entrano nel corpo attraverso la catena alimentare, potrebbe aumentare la frequenza di alcuni Tumori in determinate zone. Per questi motivi, i ...

I Tumori alla prostata - rene - vescica e testicolo “causano ogni anno oltre 16mila decessi” : “Vanno presi provvedimenti” : Nel nostro Paese ogni anno a 38.000 italiani, con più di 70 anni, viene diagnosticato un tumore urologico. Il più frequente è quello alla prostata che tuttavia ha un minor impatto clinico di altri tumori perché in una percentuale non trascurabile dei casi risulta in forma latente asintomatica, soprattutto negli over 80. Il carcinoma del rene e, in maggior misura, quello della vescica invece hanno una notevole espressione clinica. Questi tumori ...

Sesso e Tumori - la relazione pericolosa : il boom di nuovi casi in Italia di cancro alla gola : La cattiva notizia è che nello scorso anno in Italia i nuovi casi accertati dei tumori della gola causati dal Papilloma Virus sono stati 1.900, di cui ben 1.500 negli uomini, ed almeno il doppio sarebbero quelli ancora silenti, ossia quei carcinomi dell’oro-faringe che si stanno sviluppando e che al

Tumori : allarme sovradiagnosi per il cancro alla tiroide - troppi esami inutili : L’Italia è in cima alla graduatoria Ue per i più alti tassi di incidenza dei Tumori della tiroide: 15 mila nuovi casi stimati nel 2017 (+74% nelle donne e +90% negli uomini tra il 1998 e il 2012). Dati che allarmano gli esperti, preoccupati per la quota di sovradiagnosi – cioè quei Tumori identificati a seguito di intensi accertamenti ma che non avrebbero comunque causato sintomi o decessi – pari a circa il 70% (75% nelle donne ...

Tumori : l’ozonoterapia riduce la spossatezza legata alla malattia : Per la prima volta in Italia è stato pubblicato su una rivista scientifica, l‘International Journal of Immunology and Immunobiology, un lavoro sull’ozonoterapia in pazienti oncologici con fatigue (spossatezza, stanchezza), un sintomo molto frequente ed invalidante in oncologia. Lo studio, condotto dal Prof. Umberto Tirelli e dai suoi collaboratori dell’unità Centro Tumori – CFS – Fibromialgia della Clinica Mede di Sacile (Pordenone), ha ...

Tumori : il 35% delle patologie dipendono dalla cattiva alimentazione - al via la settimana Lilt : Il 35% dei Tumori dipende da una errata alimentazione. Per sottolineare l’importanza che la prevenzione primaria riveste nella lotta contro il cancro, parte la XVII edizione della settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Dal 17 al 25 marzo consigli e visite negli spazi prevenzione Lilt in tutta Italia dove sarà possibile acquistare una bottiglia di olio ...

Tumori : con la mela annurca si evita la calvizie causata dalla chemio? : Una soluzione donata da Madre Natura e non prodotta da un farmaco in laboratorio: per quanto i farmaci siano molto utili per combattere le malattie, ci sono spesso effetti collaterali di non poco conto. Ad esempio, nel caso di pazienti affetti da Tumori uno dei tanti problemi è che dopo la classica chemioterapia si verifica la perdita di capelli. Ad aiutare in questo senso ci pensa la mela annurca che consumata nell'arco del ciclo della chemio ...