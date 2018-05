: Trump:no pagato per libertà prigionieri - TelevideoRai101 : Trump:no pagato per libertà prigionieri - MariaCabadas : RT @Agenzia_Ansa: At&t ha pagato 600.000 dollari a Michael Cohen, il legale di Donald #Trump, per avere aiuto su vari fronti, inclusa la pr… - Agenzia_Ansa : At&t ha pagato 600.000 dollari a Michael Cohen, il legale di Donald #Trump, per avere aiuto su vari fronti, inclusa… -

"Non abbiamoper il rilascio dei trein Corea del Nord" mentre Barack Obama "ha1,8 mld di dollari" per il rilascio degli americani che eranoa Teheran. Lo ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti, Donald, durante un comizio in Indiana.(Di venerdì 11 maggio 2018)