Trump vede manager auto | ' Marchionne è il mio preferito'

Che cosa prevede lo «storico» accordo con l'Iran che Trump minaccia di abbandonare : Lunedì sera, il premier israeliano Benjamin Natanyahu ha lanciato accuse durissime: «l'Iran ha mentito. l'Iran punta a dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari analoghi a quelli utilizzati su ...

Che cosa prevede lo «storico» accordo con l'Iran che Trump minaccia di abbandonare : Per Trump, che in campagna elettorale aveva ripetutamente definito l'accordo sul nucleare iraniano come «il peggiore mai firmato dagli Stati Uniti», l'intesa è sbilanciata a favore di Teheran e rappresenta una minaccia alla stabilità del Medio Oriente...

Trump vede presidente Nigeria - terrorismo a centro colloqui

"Kim non vede l'ora di vedermi. Incontro con Xi è andato bene". Trump ottimista dopo il vertice Pechino-Pyongyang : "Per anni e da molte amministrazioni tutti hanno detto che la pace e la denuclearizzazione della penisola coreana non avevano neanche una minima possibilità. Ora c'è una buona possibilità che Kim Jong-un faccia ciò che è giusto per il suo popolo e per l'umanità. Attendo con ansia il nostro Incontro". Così il presidente Usa Donald Trump ha commentato, via Twitter, la notizia del viaggio in Cina del ...

N.Corea - Trump prevede successo colloqui : 02.12 Il presidente degli Stati Uniti Trump prevede un "enorme successo" per i colloqui con Pyongyang. "Penso che la questione della Corea del Nord andrà molto bene. penso che avremo un enorme successo", ha detto ai cronisti prima di un comizio in Pennsylvania. "Abbiamo un sacco di sostegno", ha aggiunto Trump, ricordando che Pyongyang ha promesso che "nel frattempo non lancerà missili e esaminerà la denuclearizzazione".

