Trump incontra Ceo case auto | Marchionne è il mio preferito

Dopo Macron - Trump incontra Angela Merkel. Ecco come e perché a Washington si discute di Europa : ... un risultato per cui l' Europa si è spesa parecchio e che sarebbe seriamente messo in discussione dalla politica di netta chiusura nei confronti di Teheran alimentata dal capo della Casa Bianca e dai ...

"NUOVA EUROPA ENTRO GIUGNO" : MACRON INCONTRA MERKEL/ Berlino - la questione Siria e rapporti con Trump e Putin : MACRON INCONTRA MERKEL , "nuova EUROPA ENTRO giugno": vertice oggi a Berlino per discutere sul futuro dell'Ue. La situazione in Siria , migranti e Iran tra i temi centrali.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-un : a maggio tocca a Donald Trump : Per il Washington Post non ci sono dubbi. A Pasqua Mike Pompeo , prossimo segretario di Stato americano, ha incontrato il

Trump incontra i reali del Regno delle Due Sicilie (che però sono decaduti nel 1860) : Trump incontra i reali del Regno delle Due Sicilie (che però sono decaduti nel 1860) Il presidente Usa, Donald Trump , ha incontra to e fatto tutti gli onori di casa ai reali del Regno delle Due Sicilie , un Regno che non esiste più da 160 anni, scatenando l’ilarità sui social.Continua a leggere Il presidente Usa, Donald […]

Trump incontra i reali del Regno delle Due Sicilie (che però sono decaduti nel 1860) : Il presidente Usa, Donald Trump , ha incontra to e fatto tutti gli onori di casa ai reali del Regno delle Due Sicilie , un Regno che non esiste più da 160 anni, scatenando l'ilarità sui social.Continua a leggere

Kim Jong-un incontra Trump - ecco la possibile sede del vertice Video : Non esiste ancora una data e nemmeno una sede per ospitare l'atteso bilaterale tra Stati Uniti e Corea del Nord [Video], dove per la prima volta nella Storia un presidente americano in carica ed un leader nordcoreano si confronteranno faccia a faccia. Gli ultimi avvenimenti internazionali, però, fanno intuire che la sede idonea per ospitare un incontro fondamentale per porre le basi di una soluzione alla lunga crisi coreana sia stata gia' scelta ...