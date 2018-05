: Donald #Trump accoglie alla Andrews Air Base i tre cittadini americani liberati dalla Corea del Nord. Un passo ver… - RaiNews : Donald #Trump accoglie alla Andrews Air Base i tre cittadini americani liberati dalla Corea del Nord. Un passo ver… - eziomauro : L'annuncio di Trump: 'Vertice con Kim il 12 giugno a Singapore' - vittoriozucconi : Trump ritira gli Usa dal trattato con l'Iran e reintroduce le sanzioni massime. Ora gli ayatollah 'duri', che non a… -

Gli Stati Uniti stanno dischiudendo "opportunità di prosperità e pace". Cosìdurante un comizio in Indiana, rivendicando anche "il boom dei posti di lavoro" in America, ai massimi storici e "l'impennata della fiducia". Tutto questo è stato reso possibile dal fatto "che l'America viene di nuovo rispettata", afferma il presidente Usa. Con il leader nordcoreano Kim Jong-un "un" per il bene del mondo, spiegain vista dello storico vertice a Singapore con Kim il prossimo 12 giugno.(Di venerdì 11 maggio 2018)