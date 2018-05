Trento | Alpini | sabotate ferrovie per l’Adunata Nazionale Replica agli anarchici | “cieca

Alpini : Zaia - scritte contro penne nere a Trento - atto spregevole : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) - “E’ un atto spregevole. Le scritte apparse a Trento contro gli Alpini, in occasione della loro Adunata nazionale a cui domenica io sarò presente, sono semplicemente deliranti. Non posso che esprimere una dura condanna per questo grave episodio”. A dirlo è il presidente

Trento - incendiate le centraline elettriche delle ferrovie nel giorno in cui inizia l’Adunata nazionale degli Alpini : Trento – Attentati contro la linea ferroviaria che da Verona conduce al Brennero. Sassate contro le vetrine che espongono i simboli degli Alpini. Scritte ingiuriose a Sociologia, occupata dagli anarchici. L’adunata nazionale delle Penne Nere è cominciata all’insegna dell’alta tensione. Nella notte tra giovedì e venerdì due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo qualche ora dopo ...

Tensione a Trento per l'adunata degli alpini : Incendiate le centraline elettriche delle linee ferrovierie per bloccare i treni verso la città. Domenica l'arrivo del presidente Mattarella - E' iniziata stamattina con l'alzabandiera la 91esima ...

Adunata nazionale degli alpini : a Trento la carica dei 600mila - : In città sono già arrivate 60mila persone ma ne sono previste dieci volte di più. Inaugurate le aree dedicate alla festa. Giovedì un negozio che vende articoli dell'Adunata è stato preso a sassate

Adunata degli Alpini - Corepla dona alla città di Trento un parco giochi in plastica riciclata : Grazie all’impegno di Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e la raccolta degli imballaggi in plastica con Pro.mo Gruppo Produttori Stoviglie Monouso in plastica, il gestore dei servizi di igiene ambientale...

Alpini : aperta 91/a adunata a Trento : ANSA, - Trento, 11 MAG - Si è aperta con la cerimonia dell'alzabandiera la 91/a adunata nazionale degli Alpini a Trento, in piazza Duomo. Autorità civili e militari e una folla di curiosi si sono ...

Adunata degli Alpini : le Penne Nere invadono Trento : Al via oggi la 91ª Adunata nazionali degli Alpini che si tiene a Trento fino a domenica, con oltre mezzo milione di Alpini e simpatizzanti. “L’Adunata non è solo una sfilata ma è anche l’orgoglio di persone che giorno dopo giorno dedicano tempo e impegno alla propria terra. E il Trentino intende essere al loro fianco” ha affermato il presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi. Sarà l’Adunata della pace, ...

Alpini - Adunata Nazionale a Trento/ Attentati nella notte su linee ferroviarie : sospetti sui centri sociali : Trento, 92esima Adunata Nazionale degli Alpini: scontri e minacce dai centri sociali con sassate sui negozi. Due Attentati incendiari contro le linee ferroviarie del Brennero(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:26:00 GMT)

Al via la 91ma Adunata a Trento - inaugurate le cittadelle degli Alpini e della Protezione civile : ... che si estende su un'area di circa 11 mila metri quadrati, lo stand curato dall'Info-Team dell'Esercito, dove sono disponibili le informazioni necessarie per conoscere il mondo degli Alpini e per ...

Alpini in festa a Trento : attese 9mila penne nere : Questa mattina, in occasione dell'inaugurazione della Cittadella della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini , taglio del nastro effettuato dal Coordinatore Nazionale della protezione ...

Alpini Trento : negozio preso a sassate : ANSA, - Trento, 10 MAG - Uno dei negozi ufficiali di vendita di materiale promozionale dell'adunata degli Alpini di Trento è stato preso a sassate nella notte. Si tratta del negozio in via Santissima ...

Vuoto a rendere per le bottiglie in PET : un'altra occasione persa per l'Italia? E intanto gli Alpini invadono Trento con un mare di plastica : E per la pace degli ambientalisti scettici si precisa che "a fine evento i prodotti saranno riciclati e trasformati in nuovi oggetti: un perfetto esempio di economia circolare a salvaguardia dell'...

Alpini - Trento si prepara per accoglienza : ANSA, - Trento, 9 MAG - Piazze, strade ed esercizi pubblici di Trento si preparano ad accogliere gli Alpini per l'adunata del fine settimana. Scuole chiuse venerdì e sabato. Tendoni per il ristoro e ...