Tredici 2 | il singolo di Selena Gomez per la colonna sonora VIDEO

ilnotiziangolo

: RT @UpdateMamacita: #BackToYou, il nuovo singolo di Selena Gomez e colonna sonora della seconda stagione di “13 Reasons Why” (Tredici), è o… - realsgweeknd : RT @UpdateMamacita: #BackToYou, il nuovo singolo di Selena Gomez e colonna sonora della seconda stagione di “13 Reasons Why” (Tredici), è o… - criosquiroz66 : RT @UpdateMamacita: #BackToYou, il nuovo singolo di Selena Gomez e colonna sonora della seconda stagione di “13 Reasons Why” (Tredici), è o… - UpdateMamacita : RT @UpdateMamacita: #BackToYou, il nuovo singolo di Selena Gomez e colonna sonora della seconda stagione di “13 Reasons Why” (Tredici), è o… -

(Di venerdì 11 maggio 2018)2, ladella seconda stagione è firmata. Fra i produttori della serie Tv Netflix, la cantante ha realizzato la playlist che farà da sottofondo ai nuovi episodi. In primo piano uno dei suoi singoli più attesi e che grazie alregala qualche altra anteprima su2 e la sua trama. Possibili SPOILER? Può essere, dato che fra scene del primo capitolo e immagini inedite della seconda stagione, la clip presenta delle vere chicche per i fan di 13 Reasons Why.2, Back To You pere Clay IlBack To You non vede solo la firma di, ma anche la collaborazione di altri autori. Il testo è stato realizzato con Amy Allen, Parrisk Warrington, Micah Premnath e Diederik Van Elsas ed è stato prodotto da Trackside e Ian Kirkpatrick. Ladi2 comprenderà ovviamente altri brani, per una playlist che vede ...