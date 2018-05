Trattative governo : Di Maio-Salvini - si va verso il premier terzo? [LIVE] : Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi e di Forza Italia, Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno provando a far partire un governo targato Lega-M5S. Nella giornata di ieri è andato in scena l'ennesimo incontro tra il leader grillino e quello leghista, nel corso del quale è arrivato il via libera a sedersi intorno ad un tavolo per provare a stilare un programma elettorale concordato. Torna dunque il tema del famoso 'contratto alla tedesca', ...

VIDEO - Governo Lega-5stelle : Le immagini delle Trattative : ... si nota che i delegati hanno a portata di mano dei documenti tra cui si intravedono i programmi elettorali sottoposti agli elettori durante la scorsa campagna politica. Che sia questa la volta buona?...

Notizie del giorno : Trattative di governo : Notizie del giorno: Di Maio è andato dalla Annunziata e ha detto che non pretende affatto Palazzo Chigi: Salvini venga a discutere, si scelga anche un nome terzo, si faccia un governo che realizzi il reddito di cittadinanza e abolisca la Fornero, però senza Berlusconi. Notizie del giorno: Trattative di governo Luigi Di Maio ha confermato il proprio passo indietro sulla premiership e ha inviato a Matteo Salvini l’ennesima offerta per un governo ...

Governo - Trattative flop. Ma i sondaggi : Lega e 5 Stelle crescono : Continua il crollo del Pd, elettori delusi dalle risse interne Governo di tregua, il Colle sfida i partiti Salvini: "Governo con M5s fino a dicembre, no premier tecnico"

Trattative governo : Mattarella traccia l'identikit del nuovo premier [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre più determinato - in assenza di una maggioranza chiusa e confezionata - a mettere in campo un 'suo' premier di garanzia. Si trattera' di una figura 'neutrale', un personaggio superpartes, inattaccabile, meglio ancora se con una certa notorieta', senza l'ombra del sospetto di una ...

Trattative governo - pace 'armata' in casa PD : Mattarella dà l'incarico? [LIVE] Video : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, se partiti arriveranno ancora soltanto dei veti e dei no, per Sergio Mattarella è arrivato il momento di mettere in campo il suo esecutivo. L'obiettivo del Presidente della Repubblica sarebbe quello di realizzare delle consultazioni lampo, affidando l'incarico ad un uomo delle istituzioni, un tecnico, un esperto di conti, che potrebbe ricevere l'incarico gia' nella giornata di ...

Fedriga : nuove Trattative senza veti con M5s per governo o voto : Roma, 2 mag. , askanews, 'Aspettiamo la decisione del presidente Mattarella, siamo fiduciosi, confidando nella sua saggezza. Poi speriamo si passi al forno delle responsabilità'. Lo ha detto il neo ...

Governo - Fedriga : nuove Trattative con il M5S o si va al voto : Un nuovo giro di trattative con il M5S oppure il voto. Sono le due possibilità indicate dal neo governatore del Fvg, il leghista Massimiliano Fedriga, nel corso di una intervista a Massimo Giannini nel corso della trasmissione Circo Massimo, a Radio Capital....

Governo - Fedriga 'Nuove Trattative con il M5s o voto' : ROMA - Mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico , rifiutando l'idea di un Governo istituzionale, nel Carroccio le posizioni si differenziano. Fra chi, come ...

Trattative governo : Renzi blocca l'asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Segui su Blasting News il live della giornata politica, con tutti gli aggiornamenti sulle Trattative per la formazione del governo tra M5S, PD e Lega. #diretta

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata politica Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovra' sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [Video]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di #governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [Video]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della ...