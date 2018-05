Trattativa Ilva | i lavoratori non cedono Bocciato il tentativo di mediazione

ILVA - “NO” DEI SINDACATI ALLA PROPOSTA DI CALENDA : Trattativa INTERROTTA/ “Il Mise è stato delegittimato” : ILVA, "No" dei SINDACATI a PROPOSTA del governo, Carlo CALENDA: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la pALLA al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:15:00 GMT)

Ilva - stop Trattativa : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Non ci sarà nessuna trattativa sulla bozza di accordo presentato dal governo per la cessione dell’Ilva ad Am InvestCo. Il ministro dello sviluppo Economico, Carlo Calenda, infatti, davanti a un fronte sindacale spaccato, e ai dubbi sulla legittimità dell’operato di un esecutivo dimissionario da parte di alcune organizzazioni, ha ritenuto “che non ci fossero le condizioni per andare ...

Ilva - Fiom-Cgil : senza cambiamenti Trattativa non può ripartire : Roma, 7 mag. , askanews, La trattativa sul futuro dell'Ilva tra i sindacati e il nuovo proprietario Am Investco 'non può ripartire' se non ci saranno 'cambiamenti significativi'. Lo afferma la ...

Ilva : Re David - senza cambiamenti Trattativa non può ripartire : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Con la decisione dell’Antitrust Ue che ha dato il via libera all’acquisizione dell’Ilva da parte di Arcelor Mittal, a capo della cordata Am Investco, il quadro ora appare più chiaro”. A dichiararlo, in una nota, è Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil nazionale. “Tra le condizioni poste dalla Ue è prevista la cessione di diversi stabilimenti in Europa, tra cui la ...