Tragedia sui binari | noto ristoratore muore dilaniato dal treno a soli 49 anni

Venezia - Tragedia sui binari : noto ristoratore travolto e ucciso dal treno : tragedia a Preganziol , Venezia, sulla linea ferroviaria Treviso-Venezia , dove ha perso la vita Francesco Zorzetto, 49 anni, noto ristoratore a Venezia , dove per anni ha gestito La Cantina in Strada ...

Schianto in moto. Morta a 26 anni. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Sui social monta la rabbia con molti che parlano di Tragedia annunciata : Terribile incidente sulle via Ostiense alle porta di Roma. A quanto si apprende, poco dopo le 11 per cause ancora da accertare, una donna ha perso il controllo della moto alla quale era in sella schiantandosi contro il guardarail. La moto ha proseguito la sua corsa per un centinaio di metri. Per la motociclista, E.A., di 26 anni, non c’è stato nulla da fare. E’ Morta sul colpo. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Secondo le ...

Dodicenne cade dalla propria casa a Catanzaro : la Tragedia sarebbe un suicidio Video : 2 La festa dei lavoratori, un giorno per stare in compagnia di amici e parenti. Come spesso accade, ricorrenze come quella di oggi si trasformano in una tragedia incredibile. Ancor più scioccante è scoprire che una ragazzina si sarebbe la vita ad appena dodici anni. A #Catanzaro sono tutti stupefatti, poiché nessuno si aspettava un suicidio di un soggetto cosi giovane, specie perché non correlato da nessun particolare motivo ...

Dodicenne cade dalla propria casa a Catanzaro : la Tragedia sarebbe un suicidio : La festa dei lavoratori, un giorno per stare in compagnia di amici e parenti. Come spesso accade, ricorrenze come quella di oggi si trasformano in una tragedia incredibile. Ancor più scioccante è scoprire che una ragazzina si sarebbe la vita ad appena dodici anni. A Catanzaro sono tutti stupefatti, poiché nessuno si aspettava un suicidio di un soggetto cosi giovane, specie perché non correlato da nessun particolare motivo scatenante. Primo ...

Calabria - Tragedia sui binari : travolto e ucciso un uomo Video : Pochi minuti fa una drammatica tragedia [Video] si è verificata in #Calabria. Un uomo è stato infatti travolto e ucciso da un convoglio dopo aver attraversato i binari. Nella giornata di ieri invece un terribile sinistro ha provocato il decesso di un anziano signore. Calabria, travolto e ucciso da un treno Aveva 70 anni l'uomo che pochi minuti fa è stato travolto da un treno in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi del comune di Cirella. ...

A Toronto, dove è in corso il G-7 dei ministri degli Esteri, un Furgone ha investito alcuni passanti, provocando 10 morti e 15 feriti. Il commento di LUCA ZOIA

Tragedia a Palermo - giovane si suicida lanciandosi dal balcone : Dramma nel cuore di Palermo. Una donna di 31 anni è morta dopo essersi lanciata giù dall’attico di un bed&breakfast. E' accaduto in via XII Gennaio, dove la polizia è intervenuta dopo alcune chiamate al 113....

Evolversi e nuove sui fatti della Tragedia di Torino : Il 3 giugno scorso durante la proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid, in Piazza San Carlo, oltre 1.500 persone rimasero ferite e una donna morì poi dopo 12 giorni di agonia in ospedale, Erika Pioletti di 38 anni di Torino. Tutto fu causato, si pensava, solo da uno scoppio che causo un’ondata di panico improvvisa che portò la folla a pensare a un possibile attentato di piazza e a sfondare le transenne con le palesi ...

Accoltella la moglie e tenta il suicidio - Tragedia in casa : tragedia a Medolla, nel modenese, dove all'alba di oggi un uomo ha Accoltellato la moglie. I due si trovavano nella loro abitazione di via Brescia. La donna ha riportato ferite gravissime, tanto da essere...

Torino - 12enne trovato con laccio al collo : morto/ Ultime notizie - suicidio o gioco finito in Tragedia? : Torino, 12enne trovato con laccio al collo: morto: inutile la corsa in ospedale dopo la scoperta della madre. Indagini in corso: suicidio o gioco tragico? Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:52:00 GMT)

TORINO PORTA SUSA - 15ENNE INVESTITA DA UN TRENO/ Tragedia sui binari : i compagni le organizzano un concerto : TORINO, morta ragazzina sotto un TRENO nella stazione di PORTA SUSA: "Lo zaino è rimasto impigliato". Ultime notizie, la 15ENNE caduta sui binari davanti agli occhi dei compagni(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Bologna - Tragedia nella notte : operaio muore fulminato sui binari : tragedia sui binari a Bologna. nella notte un operaio ha perso la vita mentre effettuava dei lavori di manutenzione per la rete ferroviaria nel nodo bolognese. L’incidente è avvenuto intorno...

“Ho il cancro”. Spaventosa rivelazione. Molto amata e famosa - dopo tanti anni di travagli - aveva trovato la felicità. Ai fan ha comunicato la Tragedia così : una foto choc sui social ha rattristato tutti : Da poco era riuscita finalmente a raggiungere il suo obiettivo. dopo aver vissuto una vita intera in un corpo che non sentiva suo, dopo anni di confusione la nota star del reality Caitlyn Jenner sta affrontando una battaglia ancora più difficile, una sfida che mette in discussione la sua intera esistenza. aveva fatto scalpore la sua scelta di cambiare sesso, nata con il nome di William Bruce, ha avuto una vita Molto intensa. Come uomo è ...

Finisce in Tragedia il tentativo dei Vigili del Fuoco di salvare un suicida Video : tragedia nel centro storico di #Catania, una squadra di 5 persone dei Vigili del Fuoco [Video] era intervenuta la sera del 20 marzo per una segnalazione dovuta a una perdita di gas da un magazzino. Alla base di questa perdita sembrerebbe ci fosse un tentativo di suicidio di un uomo, che rinchiuso in un'officina avrebbe tentato di uccidersi con il gas di 3 bombole la zona non era servita dalla rete del metano. I #Vigili del Fuoco, durante il ...