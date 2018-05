Tra Mediaset e Telecom prima intesa sui contenuti

Accordo sTrategico Tim-Mediaset sui contenuti tv : Tim e Mediaset hanno raggiunto un Accordo strategico che permetterà ai clienti TimVision di vedere tutti i canali in chiaro di Mediaset e accedere agli ultimi 7 giorni della programmazione resa ...

Tim-Mediaset - accordo sTrategico sui contenuti tv : Milano, 10 mag. , askanews, Tim e Mediaset hanno raggiunto un accordo strategico che permetterà ai clienti TimVision di vedere tutti i canali in chiaro di Mediaset e accedere agli ultimi 7 giorni ...

Tutti i canali televisivi free Mediaset saranno riTrasmessi anche su TIMVISION : E’ stato raggiunto oggi un accordo commerciale tra Mediaset e TIM che conferma quanto la credibilità e la forza dei contenuti e dei canali gratuiti Mediaset siano irrinunciabili per le offerte pay distribuite su qualsiasi piattaforma video. Da gennaio 2019 saranno infatti visibili anche su TIMVISION tutte le reti Mediaset gratuite: Canale5, Italia1, Retequattro e i canali tematici free 20, Iris, La5, Mediaset Extra, Italia2, Top ...

“Un bel luogo per morire” nuova fiction Mediaset in arrivo su canale 5 : Cast e Trama : “Un bel luogo per morire” nuovissima fiction di canale 5 liberamente spirata alla serie tv inglese Broadchurch. Sarà girata interamente in Friuli Venezia Giulia a partire dal 7 maggio 2018. Un bel luogo per morire, nuova fiction Mediaset Un bel luogo per morire la nuova fiction di canale 5 è una novità che ha tra gli attori protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma il Cast è davvero ricchissimo giacchè vi prenderanno parte numerosi ...

Grande Fratello 15 - le interazioni social enTrano nel live di Mediaset ExTra : Il Grande Fratello da un paio di anni ruota soprattutto attorno ai commenti positivi e negativi e le segnalazioni che i social propinano alla velocità della luce con l'occhio attento alla diretta dalla casa. A proposito di ciò, c'era una volta la social room che, nelle prime serate, nonostante i tempi sempre più risicati che gli sono stati dedicati, per diverso tempo è stato il termometro del pubblico che commentava via twitter e ...

“Cacciatela subito - vergogna!”. Gf - bestemmia in diretta. Ennesima tegola sul reality di Mediaset : “Barbara - questa volta devi agire!”. L’edizione dello scandalo - il Trash all’ennesimo livello e la colpevole è proprio lei : Non vorremmo sbilanciarci troppo, ma questa edizione del Grande Fratello, è una delle più trash di sempre. Non che le precedenti o gli altri reality (vedi Isola dei Famosi) siano da meno. Ma questa volta, tra bullismo, violenza e parolacce, forse, abbiamo raggiunto un massimo (o minimo culturale, ndr) senza precedenti. L’ultimo episodio, che resterà tale per pochissimo tempo si teme, è un’altra tegola sull’ormai tetto disastrato del ...

Vanessa InconTrada a Blogo : "Io di nuovo in tv in coppia con Bisio? Per noi va bene - ma ditelo a Rai e Mediaset!" (VIDEO) : In occasione della presentazione della nuova serie tv di Rai1, in onda da lunedì 7 maggio 2018, Blogo ha intervistato Vanessa Incontrada. L'attrice, che nella fiction diretta da Andrea Porporati e prodotta dalla Palomar interpreta il capitano dei Carabinieri Maria Guerra, ha parlato anche dell'improvvisato sketch dei baffi domenica scorsa a Che tempo che fa e della sua voglia di tornare a lavorare in tv con Claudio Bisio, che ha ritrovato ...

Da Ballando con le stelle a Mediaset - Ciacci chiede alla D'Urso di enTrare nella casa del Grande Fratello : Giovanni Ciacci passa dal palco di Ballando con le stelle alla casa del Grande Fratello ? Pare proprio di sì visto che a Tv Talk lo stilista ha espresso chiaramente questo desiderio mentre si parlava ...

Terence Hill e quel prete 'scartato' da Mediaset : "Mi dissero di portare un'alTra idea" : Terence Hill nei panni di un parroco di paese? Una fiction del genere avrebbe potuto avere il marchio Mediaset. Ma per un soffio la storia televisiva ha preso un’altra piega, facendo la fortuna ultradecennale di mamma Rai.Non parliamo propriamente di Don Matteo, idea che Viale Mazzini stava già partorendo alla fine degli anni novanta, bensì di un prodotto analogo che avrebbe dovuto vedere l’attore, al secolo Mario Girotti, protagonista di una ...

Mediaset - conclusa procedura sindacale Trasferimento di Operation Premium in R2 : Con l’ipotesi di accordo del 24 aprile u.s. si conclude la procedura sindacale relativa al trasferimento, presumibilmente dal 1° giugno 2018, del ramo “Operation Premium” di Mediaset Premium alla costituenda nuova impresa denominata R2 S.r.l. che offrirà servizi agli “editori di contenuti Pay” (in pratica a Sky). Mediaset Premium, dunque, sopravviverebbe con le sole strutture della Direzione ...

Grande Fratello 15 - Alessia sviene e la regia chiude la diretta di Mediaset ExTra : Incidente nella casa del Grande Fratello, che sta vivendo ore concitate a causa delle liti tra il gruppo e la spagnola Aida Nizar. Occupata nelle pulizie domestiche, verso mezzogiorno la piemontese Alessia Prete si è accasciata a terra a causa di un malore improvviso, ed è stata immediatamente soccorsa dagli altri inquilini. Alcuni hanno tentato di rianimarla alzandole le gambe, altri sono corsi in confessionale per allarmare la produzione.La ...

”Obbligata”. Panicucci e D’Urso - tutto vero? La voce velenosa che circola Tra i corridoi Mediaset : Il settimanale Oggi ha raccontato l’ultimo retroscena su una delle rivalità più chiacchierate del piccolo schermo, quella tra Federica Panicucci e Barbara D’Urso. Federica è al 2011 è al timone di Mattino 5, programma contenitore nato nel 2008 e condotto nella prima edizione da Barbara D’Urso e Claudio Brachino. Negli anni la conduzione è poi sempre rimasta nella mani della Panicucci, mentre la D’Urso è andata ...